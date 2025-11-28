初級レベルの算数クイズ！ □に入る数字は、ある分かりやすい法則で決まっています。1分以内に解けたら、鋭いひらめき力の持ち主かも？ 暇つぶしにぜひ挑戦してみてください。

数字の並びに隠された法則を推理する「規則性クイズ・初級編」！ 今回の問題は、直感的に解ける人もいれば、少し考えてから「あっ！」となるタイプの数列です。

あなたの論理力とひらめき力、どちらが先に働くでしょうか？

問題：2、□、5、□、13

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：前の2つの数字を足してみると……？

正解：3 と 8

正解は「3」と「8」でした。

▼解説
この数列は、前の2つの数字を足して次の数字をつくるという、フィボナッチ型のルールで進んでいます。

2 ＋ 1 ＝ 3
3 ＋ 2 ＝ 5
5 ＋ 3 ＝ 8
8 ＋ 5 ＝ 13

シンプルながら人気の高い法則性クイズの1つ。

こうした数列はリズム感があり、解けるとすっきり気持ちよくなりますね。
(文:All About ニュース編集部)