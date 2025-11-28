【算数クイズ】2、5、13の間に入る数字は……？ “ある法則”を見つけて解いてみよう
数字の並びに隠された法則を推理する「規則性クイズ・初級編」！ 今回の問題は、直感的に解ける人もいれば、少し考えてから「あっ！」となるタイプの数列です。
あなたの論理力とひらめき力、どちらが先に働くでしょうか？
ヒント：前の2つの数字を足してみると……？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
この数列は、前の2つの数字を足して次の数字をつくるという、フィボナッチ型のルールで進んでいます。
2 ＋ 1 ＝ 3
3 ＋ 2 ＝ 5
5 ＋ 3 ＝ 8
8 ＋ 5 ＝ 13
シンプルながら人気の高い法則性クイズの1つ。
こうした数列はリズム感があり、解けるとすっきり気持ちよくなりますね。
(文:All About ニュース編集部)
