¡¡ÀÐÀîÃ£Ìé¤ÏºòÇ¯¤Îº£º¢¤ÏDeNA¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¢MLB¡¦¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Ç3²óÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÄÏ¤à¡£°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î30Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢5²ó¡¦89µå¤òÅê¤²¡¢3Èï°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç´ò¤·¤¤¥×¥í½é¾¡Íø¡£4·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¹õÀ±¤â¡¢2»î¹ç¤È¤â£µ²ó¤òÅê¤²¡¢¼«ÀÕÅÀ¤Ï1¡£3¡¦4·î¤ÏÀèÈ¯¤Ç5»î¹ç¡¦23²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨1.96¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¡£
¡¡¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÃæ¿´¤Ë5·î¤Ï9»î¹ç¡¦10²ó1/3¤òÅê¤²ËÉ¸æÎ¨0.87¡¢7·î¤Ï9»î¹ç¡¦8²ó1/3¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¡£µð¿Í¤Ë¤ÏÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæÀîâ«ÂÀ¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡¢Á¥Ç÷Âç²í¤¬¹µ¤¨¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÐÀî¤Ï²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿ÅÐÈÄ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ï41»î¹ç¡¦59²ó¤òÅê¤²¡¢5¾¡4ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.14¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀïÎÏ³°¤Î²ù¤·¤µ¤ò¡È·ë²Ì¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç±þ¤¨¤¿¡£