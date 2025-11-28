東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6534　高値0.6540　安値0.6517

0.6567　ハイブレイク
0.6553　抵抗2
0.6544　抵抗1
0.6530　ピボット
0.6521　支持1
0.6507　支持2
0.6498　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5729　高値0.5732　安値0.5694

0.5781　ハイブレイク
0.5756　抵抗2
0.5743　抵抗1
0.5718　ピボット
0.5705　支持1
0.5680　支持2
0.5667　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4031　高値1.4050　安値1.4028

1.4067　ハイブレイク
1.4058　抵抗2
1.4045　抵抗1
1.4036　ピボット
1.4023　支持1
1.4014　支持2
1.4001　ローブレイク