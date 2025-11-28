東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6534 高値0.6540 安値0.6517
0.6567 ハイブレイク
0.6553 抵抗2
0.6544 抵抗1
0.6530 ピボット
0.6521 支持1
0.6507 支持2
0.6498 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5729 高値0.5732 安値0.5694
0.5781 ハイブレイク
0.5756 抵抗2
0.5743 抵抗1
0.5718 ピボット
0.5705 支持1
0.5680 支持2
0.5667 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4031 高値1.4050 安値1.4028
1.4067 ハイブレイク
1.4058 抵抗2
1.4045 抵抗1
1.4036 ピボット
1.4023 支持1
1.4014 支持2
1.4001 ローブレイク
