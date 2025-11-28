TOHOシネマズがズートピア化 『名探偵コナン』や『トイ・ストーリー』などのパロディも
動物たちが人間のように暮らす楽園〈ズートピア〉を舞台に、ドラマ性・ミステリー性・キャラクター性・社会性が融合した名作『ズートピア』（2016年）。その続編となる『ズートピア２』が12月5日より日本公開される。18日に行われた「日本ズートピア化計画宣言イベント」から、日本全国でのプロモーションが本格スタートした。
【画像】映画パロディポスター1枚ずつ、入場者プレゼントのステッカーなど
25日には東京・増上寺がズートピアを象徴するグリーンカラーにライトアップされ、一夜限りの“ZOOJOJI”に。ウサギの警官・ジュディ役の上戸彩、キツネの相棒・ニック役の森川智之、ズートピアの謎の鍵を握る陽気なおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー役の下野紘、ズートピアの“陰謀論“を語る行動力に満ちたビーバーの配信者・ニブルズ役の江口のりこ、ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役の山田涼介など日本版声優陣が一堂に集い、本作の大ヒットを祈願した。
前作『ズートピア』では、人間世界のブランドや映画オマージュを動物仕様にパロディした遊び心満載の世界観が話題を呼んだ。今回、その“ズートピア流パロディ精神”がついにリアルへ。
27日より、“もしもTOHOシネマズがズートピアの世界にあったら”をコンセプトに、TOHOシネマズをズートピア化。特設サイト「ZOOHOシネマズ公式ホームページ」が期間限定公開。一見すると本物と見紛うデザインながら、中身は完全に“ズートピア仕様”。拍手・歓声・遠吠えOKの“遠吠えシアター”、ウサギの大好物・にんじんを使った“驚きの売店メニュー”、ズートピア風にパロディされた映画ポスターの数々など、徹底的に遊び倒したコンテンツが並ぶ。
『ズートピア２』に登場するヘビ・ゲイリーにちなみ、『トイ・ストーリー5』が『ヘビ・ストーリー5』。前作から大人気の毛で“もふもふ”な動物たちにちなみ、『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』が『ファンタスティック・ファー』。『プラダを着た悪魔２』が『モフモフを着た悪魔２』になっている。
中でも注目なのは、ディズニー作品以外の邦画作品のポスターまでもがズートピア風にパロディされている点。今年大ヒットを記録した『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』が『警察官ニック 理想の楽園（ズートピア）』に、そして12月12日に公開を迎える『ロマンティック・キラー』が『ズーマンティック・スリラー』にズートピア化している。そして上映スケジュールには、ガゼルの舞台あいさつ付き上映、夜行性用のレイトショー…と、ズートピアの動物たちが通う劇場ならではのスペシャルな上映パターンの文字が。一度は訪れてみたくなるようなユニークな劇場となっている。
さらに、TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ渋谷、TOHOシネマズなんばでは、この“ZOOHOシネマズ”をテーマにした特別装飾も展開。サイト上だけでなくリアルでも、ズートピアの世界にある映画館を訪れた気分を味わうことができる。
■“ズートピアシアター”開幕！
まるでズートピアのキャラクターたちと一緒に映画を観る感覚を味わえる特別なスクリーン“ズートピアシアター”が、12月5日から全国５都市７劇場にて期間限定でオープン。シアター内の特別シートには、前作からおなじみのジュディとニックに加え、今回新たに登場する、ゲイリーやニブルズ、パウバートなど、全12種の個性豊かなキャラクターたちがプリントされている。まさにズートピアの住人になったかのような気分で、映画を堪能することができるスペシャルな演出となっている。
また、『ズートピア２』を“ズートピアシアター”で鑑賞した人限定の入場者プレゼントとして、ジュディとニックが映画館のシートに座っている特別デザインのスマホステッカーの配布も決定。さらに、本編上映前には、日本版声優を務める上戸彩（ジュディ役）、森川智之（ニック役）、下野紘（ゲイリー役）からのスペシャルグリーティング動画も上映される。通常チケット価格＋200円で『ズートピア２』をさらに満喫できる。
オンラインもオフラインも“ズートピア色”に染まる、映画館全体を巻き込んだ大規模なプロモーションもあわせて『ズートピア２』を楽しみ尽くそう。
■ズートピアシアター（第1弾）
期間：12月5日（金）〜12月21日（日）※シネマイクスピアリのみ2026年1月12日（月・祝）まで
料金：通常チケット料金＋200円
※詳しくは各劇場の公式ホームページを確認。
劇場・上映バージョン：
TOHOシネマズ 日比谷（2D吹替）／ TOHOシネマズ 渋谷（2D字幕）／
TOHOシネマズ なんば（2D吹替）／ TOHOシネマズ 赤池（2D吹替）／
TOHOシネマズ ららぽーと福岡（2D吹替）／ TOHOシネマズ すすきの（2D吹替）／シネマイクスピアリ（2D吹替）
入場者プレゼント：ズートピアシアター限定特別スマホステッカー（60×85mm）
チケット販売タイミング：
TOHOシネマズ ６劇場
発売日：11/28（金）24:00〜（＝11/29（土）0:00〜）
販売対象期間：12/5（金）〜12/11（木）分のみ
※会員の早期販売あり
シネマイクスピアリ
発売日：11/28（金）24:00〜（＝11/29（土）0:00〜）
販売対象期間：12/5（金）〜12/10（水）分のみ
