ガの幼虫のフンからお茶を作るスタートアップ企業「虫秘茶」（京都府伏見区）が、フンを原料にしたリキュールを数量限定で販売している。

アルコール製品は初めての試みで、丸岡毅代表（２９）は「未知の食材の魅力を引き出すことができた」と話している。

製品は「ＬＥＰＩ ＴＲＡＩＬ（レピ トレイル）」。チョウとガの仲間を指す「レピドプテラ」と、虫が通った跡（トレイル）にフンが落ちていることにちなんで名付けた。

千葉県の酒造会社と共同で開発。桜の葉の生産で有名な静岡県松崎町で栽培されるオオシマザクラの葉を、オオシモフリスズメ、オオミズアオ、ウスタビガの３種類の幼虫に食べさせた。

出てきたフンをアルコールに漬け込んだあと蒸留し、そこへ「虫秘茶」を加えて希釈した。桜餅を食べているかのような華やかな香りと、発酵茶の要素も感じられる余韻の長さが特徴。ロックやストレートで飲むのがおすすめという。

ガと植物の組み合わせを何度も試行錯誤した製品に、丸岡代表は「世界で例のない取り組みで、これまで見過ごされてきたものを変化させた。ぜひ飲んでほしい」と話している。

１０００本限定で、４４００円（税込み）。虫秘茶のオンラインサイト（ｈｔｔｐｓ：／／ｃｈｕｈｉｃｈａ．ｏｆｆｉｃｉａｌ．ｅｃ／）で購入できる。