即完売した「トムとジェリー」とシュニール織の名門ブランド「フェイラー」のコラボハンカチが11月28日から待望の再販！
2025年4月に発売されるやいなや、すぐに完売した「フェイラー トムとジェリー ハンカチ」の再販が決定！11月28日(金)13時から、ジュエリーカミネオンラインショップと、トムとジェリー公式オンラインショップ「トムジェリマーケット」で各デザイン3000枚限定で販売する。
【画像】もう一つのデザインも見る
ハンカチのデザインは2種類。1つは、フェイラーの人気デザイン「STRAWBERRY FIELDS」をベースに、ケンカしつつも仲良しなトムとジェリーを描いた「TOM AND JERRY GOOD FRIENDS」(3520円)。
もう1つは、フェイラーの人気デザイン「GRAND MARCHE」をベースに、ジェリーと甥っ子タフィーの大好物であるチーズにフォーカスした「TOM AND JERRY WE LOVE CHEESE」(3520円)。
コラボを手がけたジュエリーカミネは、1906年(明治39年)創業のカラーストーンカンパニー。スリランカに複数の鉱山を所有し、採掘から研磨・原石の状態から宝飾品になるまでを一貫して取り扱っている。また、宝石を敷き詰めて描くジュエリー絵画(R)を制作。「鉄腕アトム」や「ベルサイユのばら」「ハローキティ」などを題材とした作品を発表してきた。
2020年8月には、ドイツ・ババリヤ地方で生まれたシュニール織の世界的ブランド「フェイラー」とコラボレーションした「フェイラー ベルサイユのばら ハンカチ」の第1弾を発売。以降、鉄腕アトム、ひつじのショーン、セサミストリートなどさまざまなキャラクターとフェイラーのコラボ商品を展開している。
今回の「フェイラー トムとジェリー ハンカチ」は、2025年4月に発売し早々に完売したため、再販を望む多数の声に応えたもの。今回も完売必至なので、気になる人は今すぐチェック！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)
