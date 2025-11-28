2025年4月に発売されるやいなや、すぐに完売した「フェイラー トムとジェリー ハンカチ」の再販が決定！11月28日(金)13時から、ジュエリーカミネオンラインショップと、トムとジェリー公式オンラインショップ「トムジェリマーケット」で各デザイン3000枚限定で販売する。

「フェイラー トムとジェリー ハンカチ」の再販は11月28日13時から！


ハンカチのデザインは2種類。1つは、フェイラーの人気デザイン「STRAWBERRY FIELDS」をベースに、ケンカしつつも仲良しなトムとジェリーを描いた「TOM AND JERRY GOOD FRIENDS」(3520円)。

FEILER 「TOM AND JERRY GOOD FRIENDS」(3520円)


もう1つは、フェイラーの人気デザイン「GRAND MARCHE」をベースに、ジェリーと甥っ子タフィーの大好物であるチーズにフォーカスした「TOM AND JERRY WE LOVE CHEESE」(3520円)。

FEILER 「TOM AND JERRY WE LOVE CHEESE」(3520円)


コラボを手がけたジュエリーカミネは、1906年(明治39年)創業のカラーストーンカンパニー。スリランカに複数の鉱山を所有し、採掘から研磨・原石の状態から宝飾品になるまでを一貫して取り扱っている。また、宝石を敷き詰めて描くジュエリー絵画(R)を制作。「鉄腕アトム」や「ベルサイユのばら」「ハローキティ」などを題材とした作品を発表してきた。

2020年8月には、ドイツ・ババリヤ地方で生まれたシュニール織の世界的ブランド「フェイラー」とコラボレーションした「フェイラー ベルサイユのばら ハンカチ」の第1弾を発売。以降、鉄腕アトム、ひつじのショーン、セサミストリートなどさまざまなキャラクターとフェイラーのコラボ商品を展開している。

「フェイラー ベルサイユのばら ハンカチ」の第1弾


「フェイラー ひつじのショーン ハンカチ」


今回の「フェイラー トムとジェリー ハンカチ」は、2025年4月に発売し早々に完売したため、再販を望む多数の声に応えたもの。今回も完売必至なので、気になる人は今すぐチェック！

