人気レースクイーンの池永百合（29）が28日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニスカのバックショットを公開した。

「今日も一日お疲れ様でした」とつづり、超ミニスカのバックショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「そのミニで、振り返る百合様にグッときます」「いつも美しい」「最上級に可愛い」「着込む季節なのに、落葉したイチョウのようにスラッとした美脚。ありがとうございます」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。