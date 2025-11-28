俳優の谷原章介（53）が28日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に福岡からリモート出演した。

番組冒頭、佐々木恭子アナウンサーが「本日、谷原さんは番組収録の為、福岡からの出演です」と報告した。

リモート出演となった谷原は「よろしくお願いします。私、昨日遅くまで博多におりまして、飛行機乗りそびれまして…」と頭を下げ「申し訳ないんですが、今日は博多からお送りさせて下さい」と説明した。

この発言にコメンテーターを務めるカズレーザーが「遅刻で来なかったってこと？」と質問。谷原は「帰る気満々だったんですけど、武田鉄矢さんに呼び止められてしまいましてですね。残念ながら帰れなかったんです」と苦笑いを浮かべた。

続けて「本当は“（武田に）今日朝来て”って言ったんですけど“それは勘弁してくれ”って言われました」と同番組のコメンテーターである武田とのやり取りを明かした。

ただ、最後に佐々木アナが「と、おっしゃってますが仕事での事情がございますので」と説明した。

なお、谷原は前日27日に福岡市内で行われたNHK「うたコン」公開収録に司会として参加。武田がボーカルを務める海援隊も出演していた。NHKのホームページでは終演予定は午後8時30分だった。