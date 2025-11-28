谷原章介『サン！シャイン』福岡からリモート出演「飛行機に乗りそびれまして…」 カズレーザーが鋭いツッコミ
俳優の谷原章介が、28日放送のフジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）にリモートで出演した。
【画像】個性爆発！“ネオサラリーマン”姿の谷原七音、父は谷原章介
番組冒頭、佐々木恭子アナが「本日、谷原さんは番組収録のため、福岡からの出演です」と報告。谷原は「よろしくお願いいたします！私、きのう遅くまで博多におりまして、飛行機に乗りそびれまして。申し訳ないんですが、きょうは博多からお送りさせてください」と呼びかけた。
カズレーザーが「遅刻で来なかったってことなんですか（笑）？」とツッコミを入れると、谷原は「いやぁー申し訳ない。帰る気満々だったんですけど（同番組にも出演している）武田鉄矢さんに呼び止められてしまって、残念ながら帰れなかったんです」と笑いを交えてコメント。佐々木アナが「…とおっしゃっていますが、仕事での事情がございますので」と笑顔で呼びかけていた。
