福山雅治主演『ラストマン』豪華キャスト勢ぞろいした映画×ドラマ合同ビジュアル＆トレーラーが完成！
福山雅治が主演する『映画ラストマン-FIRST LOVE-』、完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』より、両作品から豪華キャストが集結した、合同ビジュアルと合同トレーラーが解禁された。
【動画】映画ゲストの宮沢りえら、SPドラマゲストの松本若菜、向井康二らも勢ぞろい！ 『ラストマン』映画×ドラマ合同トレーラー
TBSテレビで2023年4月期の日曜劇場として放送され、話題を集めたドラマ『ラストマンー全盲の捜査官ー』。本作は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマだ。
主人公・皆実広見は過去のある事故がきっかけで両目の視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた凄腕の特別捜査官。そして交換留学生としてアメリカからやってきた皆実のアテンド役を命じられたのが、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗。肩書も性格も全く異なる二人だったが、徐々に力を合わせて事件を解決する“無敵のバディ”に。
さらにドラマ後半では皆実と心太朗の過去の因縁が明らかになり、2人が実の兄弟だったという衝撃の事実が判明。さらに強い絆を手にした2人が、この冬、映画とドラマで史上最悪の難事件に挑む。
解禁されたビジュアルは左右にスペシャルドラマと映画、それぞれのサブタイトルとゲストキャスト、そして連続ドラマからのレギュラーキャストが配置されている。そして中央の皆実と心太朗の間には、“最悪の二日間に、最強バディが挑む。”というキャッチコピーが。
スペシャルドラマでは身代金10億ドルを要求する前代未聞の爆破テロ事件、そして映画ではかつての皆実の恋人であり、世界中から狙われる天才エンジニアを巡る事件がぼっ発。スペシャルドラマと映画では、最強バディに立て続けに襲い掛かる2つの事件が描かれており、映画を観た後にスペシャルドラマで“もう1つの真実”を探るもよし、スペシャルドラマの後に映画を観て“その先の運命”を追うもよし。両作品を行き来することで、より一層楽しめる作品になっている。
合同トレーラーにも、福山＆大泉の最強バディはもちろんのこと、永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、上川隆也ら連続ドラマからのラストマンチームの姿や、スペシャルドラマゲストの松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二、そして映画ゲストの宮沢りえ、ロウン、月島琉衣、寛一郎など豪華キャストが勢ぞろいしている。
『映画ラストマン-FIRST LOVE-』は、12月24日より全国公開。完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』は、TBS系にて12月28日21時放送。
