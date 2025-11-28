186センチ88キロの右の大砲、中学時代は陸上部としても活躍

高校・大学野球の秋の日本一を決める明治神宮大会（神宮）は14日から6日間、熱戦が繰り広げられた。高校の部で“スーパー1年生”として注目を集めたのが、帝京（東京）の目代（めだい）龍之介外野手。来春センバツで2011年夏以来の甲子園出場を当確させている名門の4番を担い、全国初安打を記録した。青森県出身で20校以上から勧誘を受けた逸材。帝京を選んだ理由は何だったのか。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

帝京の“スーパー1年生”がベールを脱いだ。

大会初日、山梨学院との1回戦。「4番・中堅」で出場した目代は4回の第2打席、無死一塁で初球から積極的に振り、中前へ運んだ。電光掲示板には「H」の文字。高校初の全国大会で初安打を記録した。5回には中堅へのフライをダイビングキャッチするファインプレーも披露。チームは終盤に得点を許し3-6で敗れたが、攻守で存在感を放った。

この日は4打数1安打。「やっぱり1本だけでは足りない。他の打席で捉えなければいけないボールはあった。そこを捉えられない、見逃してしまうことは課題になった」。満足より反省が口をつき、高い向上心がうかがえた。

青森県出身ながら、この春、春夏通算3度の甲子園優勝を誇る帝京に越境入学した。秋季大会では主に5番を担い、城東との3回戦では場外本塁打、国士館との準決勝では3ランを放った。186センチ、88キロと16歳とは思えない体格を誇る右の大砲として打線を牽引。16年ぶり東京大会Vで、一躍注目を集める存在となった。

名将・前田三夫監督が長年指揮を執り、中村晃（ソフトバンク）や山崎康晃（DeNA）らを輩出した名門。一方で、2021年夏に前田監督は退任し、甲子園も2011年夏を最後に遠ざかっていた。青森で白球を追いかけていた目代が受けた勧誘は「20校中盤くらい」と明かす。その中で、東京の名門を選んだ理由とは――。

「迷いはしたけど…」 “スーパー1年生”が帝京を選んだワケ

「帝京のバッティングに惹かれた。迷いはしたけど、試合を観た瞬間に、ここ以外ないと思った。中2の9月に（金田優哉）監督が青森まで来てくれて、『絶対に甲子園に連れて行く』と言ってくれた。監督の気持ちの強さが響きました」

トレーニングや走り方の改善を目的に、中学時代は陸上競技部にも所属。100メートルでは11秒8、砲丸投げでは13メートル70の記録を持つ。「砲丸は下半身から連動して投げる。下半身を強く使うと、上半身もつられて強いスイングができる」と効果を説明。野球に活かすために活用してきた。

帝京の4番を背負う自覚は強い。「野球面でもそうだけど、私生活も大事。誰よりも早く朝練に来て、最後まで練習をするとか、自分がチームを引っ張っていかないといけない」。来春には当確するセンバツを控える。「打席での考え方が自分には足りない。今回見逃したボールを打てるように、センバツまでに鍛えていきたい」。伝統のストライプをまとい、打線の真ん中に座る覚悟はできている。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）