杉浦太陽、辻希美と夫婦間で心掛けていること「お互いパパママになったとしても…」

11月26日、5児の父である杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。妻・辻希美と夫婦間で心掛けていることについて話した。

今回の動画では、SNSで募集した、“旦那・彼氏・パパに直して欲しいところ”についてトークを展開。この中で、杉浦は、「これめっちゃ多かったんですけど」と切り出すと、“清潔感をもっと意識してほしい”といった悩みを取り上げた。

これについて杉浦は、「なるほどな。見た目とか身だしなみって家族やパートナーにとっても気になるポイントなんですね」「結婚生活ずっと5年、10年、15年ってなっていくと自分磨き大事っすよ。俺ものん（辻）もやっぱしてるもん。お互いパパママになったとしても、お互いを意識するっていうのは俺はすごく気をつけてるから」「俺は結構清潔感とか自分磨き結構やってますね」と話した。

また、「加齢はしょうがないけど自分磨きはできるで」「磨いていくと自分自身の内面も変わってくるから」「もう俺50（歳）やしな…じゃなくて50やけどまだバリバリ今が1番若いで！っていけるから。内面もリフレッシュできるのよな」と語っていた。