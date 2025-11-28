11月26日、タレントの安めぐみがアメーバオフィシャルブログを更新。家族で参加した“毎年恒例の餅つき”の様子や母としての想いを綴り、反響を呼んでいる。

【写真】餅つきを楽しむ長女の写真も公開

安はこの日のブログにて、「先日、 毎年行っているお餅つきに今年も行きました」「なるべく次女にも、 色々な行事に触れさせてあげたいなと思うこの頃です」と、伝統行事を通して子供たちの成長を見守る母としての思いを滲ませた。

あわせて、杵を持って力強く餅をつく10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんの姿や、抱っこした1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんと一緒に餅つきに挑戦する自身の写真を公開。

親子で楽しむ餅つきショットに、ファンからは、「お餅つき楽しそう」「一人でしっかり頑張る詩歌ちゃんもかっこいい！！」「一生懸命小さな手で杵を持つ萌歌ちゃん可愛い！」「毎年恒例の行事素敵ですね！！」「いろんな行事に触れてたくさん良い思い出を作ってあげたいですよね」などの声が寄せられている。

安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。