成功した起業家の中に、ディスレクシア（読字障害）を持つ人は多い。ジャーナリストのマルコム・グラッドウェルさんは「一般的に、不利な要素は避けなければならないとされているが、『望ましい困難』というものもあるという考え方がある」という――。（第1回／全3回）

※本稿は、マルコム・グラッドウェル『David and Goliath 絶対強者をうち破れ』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。

■ディスレクシアは「望ましい困難」なのか

一般的に、不利な要素は避けなければならないとされている。それがあるせいで、何かがうまくいかなくなるような要素だ。しかし、必ずしもそうとは言い切れない状況もある。

ここからは、「望ましい困難」というものもあるという考え方について検証していきたい。「望ましい困難」とは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）教授で、心理学者のロバート・ビョークとエリザベス・ビョークが提唱した概念だ。これは、弱者が予想に反して勝利を収めるという展開を見事に説明してくれている概念であり、これから何度も思い出すことになるだろう。

ディスレクシアは、望ましい困難になる可能性があるのだろうか？ その可能性はあると言われても、にわかには信じがたいだろう。現にディスレクシアの人の多くは、生涯にわたって苦労しているからだ。

しかしそこには、奇妙な事実がある。成功した起業家の中には、ディスレクシアの人が驚くほどたくさんいるのだ。ロンドン大学シティ校のジュリー・ローガンが最近行った研究によると、その数は全体の3分の1前後になる。

過去数十年だけでも、誰もが知っているような有名起業家が名を連ねている。イギリス人起業家で、大富豪のリチャード・ブランソンはディスレクシアだ。自身の名を冠した格安金融サービス会社を起業したチャールズ・シュワブもディスレクシアだ。

携帯電話のパイオニアであるクレイグ・マッコウ、ジェットブルー航空創業者のデービッド・ニールマン、巨大テクノロジー会社シスコCEOのジョン・チェンバース、キンコーズ創業者のポール・オーファラなど、ディスレクシアの起業家は枚挙にいとまがない。

ヴァージン・レコード、ヴァージン・アトランティック航空、ヴァージン・ギャラクティックなどを創業した、ヴァージン・グループ会長のリチャード・ブランソン氏（写真＝Exchanges Photos／CC-Zero／Wikimedia Commons）

■障害の“おかげで”成功

神経科学者のシャロン・トンプソン＝シルは、名門大学への寄付者の集まりで講演をしたときのことを回想する。聴衆のほぼ全員が成功したビジネスパーソンだ。彼女はちょっとした思いつきで、これまで何らかの学習障害と診断されたことがある人はどれくらいいるかと質問をした。「約半数の手があがった」と、彼女は言った。「信じられない光景だった」

この事実については2通りの解釈が考えられる。1つは、障害にもかかわらず成功したという解釈だ。彼らはあまりにも頭がよくて、創造性が豊かなので、何も彼らを止めることはできない――たとえそれが、生涯にわたって読むことで苦労するという困難であったとしても。

そして、もう1つの解釈はより興味深い。彼らが成功したのは、ある部分で、むしろ障害のおかげであるとも考えられる。彼らは「読むことで苦労する」という経験から何かを学び、その何かが巨大なアドバンテージとなった。

あなたは、自分の子どもがディスレクシアになってほしいと思うだろうか？ もし仮に、2つ目の解釈が本当であるなら、もしかしたらそれを望むかもしれない。

写真＝iStock.com／CraigRJD ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／CraigRJD

■成績は「壊滅状態」だった高卒の建築現場労働者

デービッド・ボイズはイリノイ州の農村で生まれ育った。5人きょうだいの長子だ。両親は公立学校の教師をしていた。母親は幼いデービッドによく読み聞かせをした。彼は母親の言葉を記憶した。なぜなら、本に書かれた文字が読めなかったからだ。彼が読めるようになったのは小学校3年生のときだ。しかし、覚えは遅く、読むのにとても苦労した。

後年、ボイズはついに自分がディスレクシアだったことを知る。だが当時は、自分に何か問題があるとは思っていなかった。

高校を卒業したボイズは、将来に特に大きな希望は抱いていなかった。成績は「壊滅状態」だった。そのころまでに、彼の家族は南カリフォルニアに引っ越していた。その当時、地元経済は活況を呈していた。彼は建築現場で働いた。

「屋外での仕事で、周りは年上の男性ばかりだ」と、ボイズは回想する。「想像もしていなかったほど稼ぐことができた。それにとても楽しかった」

その後、しばらくの間、銀行の帳簿係として働きながら、カードゲームのブリッジにも精を出した。「最高の人生だった。あの生活をしばらく続けてもよかった。でも、最初の子どもが生まれると、妻が私の将来のことを真剣に心配するようになった」

ボイズの妻は、地元の大学のパンフレットを家に持ち帰るようになった。彼は子どものころ、法律の仕事に憧れたことがある。その気持ちを思い出し、ロースクールに通うことにした。現在、デービッド・ボイズは、世界でも有数の訴訟弁護士だ。

ボイズはいかにして、高卒の現場労働者から、トップクラスの法律家になることができたのか。これは、控えめに言っても大いなる謎だ。

写真＝iStock.com／FangXiaNuo ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／FangXiaNuo

■法科大学院で成績優秀者に

法律は、読む能力を前提に成立している。判例を読み、法律意見書を読み、学術的な分析を行わなければならない。そしてボイズは、読む能力に困難を抱えている。そんな状態では、法律の道に進もうと考えるだけでもありえないことのように思われる。

しかし、ここで忘れないでもらいたいのは、あなたが本書を読んでいるなら、あなたは「読める人」ということだ。これまでの人生で、「読む」という行為を回避するための近道や戦略について、一度も考えたことがないだろう。

ボイズはレッドランズ大学に入った。ロサンゼルスから東に車で1時間の距離にある、小さな私立大学だ。その大学に入ることが、ボイズにとって最初の突破口になった。

レッドランズ大学は小さな池だ。ボイズは成績優秀者になった。熱心に勉強し、綿密な計画を立ててきちんと実行した――なぜなら、自分にはその必要があるとわかっていたからだ。

それに、運にも恵まれた。レッドランズには、卒業に必要な必修科目がいくつかあった。そのすべてで、本をたくさん読むことが要求される。しかし当時は、学部を卒業していなくてもロースクールに入学することができた。そこでボイズは、必修科目を取らないことにした。

ボイズは語る。「学部卒業の資格がなくてもロースクールに行けると知ったときは、これはすごい、と思った。信じられない気持ちだったよ」

■聞いて暗記することで授業に集中

もちろん、ロースクールに入れば、読まなければならない量はもっと増える。しかしボイズは、有名な判例には要約が存在することを発見した。最高裁の長大な意見書を、わずか1ページかそこらの要点にまとめてくれたガイドだ。

「ロースクールの学生がそんな勉強法に逃げるのは間違っていると言う人もいるだろう」と彼は話す。「でも実用的だったんだ」

それに加えて、彼は聞くのは得意だった。「基本的に、私が人生でしてきたのは“聞くこと”だった」と、彼は言う。「何かを学びたかったら、聞くしか方法がなかったからだ。人が言うことを記憶する。彼らが使う言葉を記憶する」

つまり彼は、ロースクールの教室に座り、他の学生が必死にノートを取ったり、落書きをしたり、白昼夢にふけったり、居眠りからはっと目を覚ましたりしている間、自分は授業を熱心に聞き、聞いた内容をすべて覚えると心に決めていたのだ。

そもそもこれは、幼いころに母親に読み聞かせをしてもらっていたときから、彼がずっとしてきたことだ。他の学生は、必死にノートを取ったり、落書きをしたり、居眠りしたりする間に、何かを聞き逃している。集中力が阻害されている。

しかし、ボイズにかぎってその問題はない。彼はたしかに読めないかもしれないが、読めないがゆえにしなければならなかったことが、実はとても価値のある資産になってくれたのだ。彼はまず、ノースウェスタン大学ロースクールに入り、そこからイェール大学に移った。

イエール大学ロースクールの校舎（写真＝Pradipta Mitra／CC-BY-SA-3.0-migrated-with-disclaimers／Wikimedia Commons）

■訴訟弁護士になり“記憶”で勝負

弁護士の資格を取ったボイズは、企業法務の仕事は選ばなかった。そんな道に進むのはバカげている。企業法務の弁護士は、大量の資料を読み、小さな脚注に書いてあるようなことの重要性を理解しなければならない。

ボイズは訴訟弁護士になることを選んだ。即興で考えて話すことが求められる仕事だからだ。彼は自分の言うべきことを記憶した。

法廷で何か読まなければならなくなり、脳内ですぐに処理できない単語にぶつかって言葉に詰まることもあった。そんなとき、彼は読むのをやめ、単語のスペルを声に出して言う。まるでスペリング大会に出場した子どものようだ。たしかに気まずい雰囲気にはなった。とはいえ、これが実際に問題になることはなかった。ただ周りから変わった人と思われただけだ。

1990年代、マイクロソフトが独占禁止法違反で訴えられたとき、ボイズは訴えた司法省側の訴訟チームでリーダーを務めた。そして裁判の間、「ログイン（login）」のことをずっと「ロジン（lojin）」と言い続けた。ディスレクシアにありがちな間違いだ。

しかし、マイクロソフト側の証人に対する反対尋問は、ボイズの圧勝だった。なぜなら彼は、どんなごまかしも、言い逃れも、うっかり真相を漏らすような言葉の選択も聞き逃さなかったからだ。それに彼は、相手が言ったことは、たとえそれが1時間前でも、1日前でも、1週間前でも、すべて記憶していた。

■「記憶力と要約力」が強みになった

「もっと速く読むことができたら、いろいろなことがもっと簡単にできただろう」とボイズは言った。「それは間違いない。しかしその一方で、たくさん読むことができず、聞いたことを記憶し、質問するという手法に頼るとなると、物事をいちばん大切な要点まで単純化しなければならなくなる」

「そして実は、そこに大きな力がある。なぜなら裁判では、判事も陪審員も、裁判で争われている事柄の専門家ではない。それに、専門家並みの知識を身につけるような時間もない。私の強みの1つは、彼らが理解できる形で訴訟内容を説明できることだ」

彼の対戦相手は、たいてい学者タイプだ。ありとあらゆる資料を読み込んでいる。そして細部にこだわるあまり、かえって身動きが取れなくなる。ボイズにかぎって、それは絶対に起こらない。

■証人を追い詰め有利な証言を引き出すテクニック

彼が担当したもっとも有名な裁判の1つは「ホリングワース対シュワルツェネッガー＊」だ。これは、結婚は男女間に制限するという、カリフォルニア州の法律をめぐる裁判だ。ボイズは、この法律は憲法違反だと主張する側の弁護を担当した。

裁判でもっとも記憶に残るやり取りの中で、ボイズは、相手側のいちばん重要な証人であるデービッド・ブランケンホーンを徹底的に追いつめ、ボイズ側にとってかなり有利になる証言を引き出すことに成功した。

「これから証言台に立とうとしている証人に何かアドバイスをするとしたら、ゆっくり時間をかけるようにというのもその1つだ」と、ボイズは言った。

「たとえその必要がないときでも、意識して時間をかける。なぜなら、証言の最中に、時間をかけなければならない場面があるかもしれないからだ。そこでいきなりペースを変えると、質問をする側に、何か考える必要があるのだろうと感づかれてしまう。つまり――生年月日はいつですか？」

そこで彼は、ゆっくりと、慎重に言った。「『ええ……それは……1941年の……』。ここで、『1941年3月11日午前6時30分です』などと、すらすら答えてはいけない。隠すつもりなどまるでない場合でもそうだ。簡単な質問でも、難しい質問でも、いつも同じ調子で答えるようにする。そうすれば、自分にとっての簡単な質問と難しい質問が相手にバレないからだ」

ブランケンホーンは、ある重要な質問で、ほんの一瞬、答えが遅れた。ボイズはそれを聞き逃さなかった。

「ヒントになったのは、彼の声のトーン、話すペース、使った言葉だ。それに、何も言わない時間がヒントになることもある。彼は、言葉や表現を選んでいるときに、話すペースが遅くなった。質問をして、答えを聞いているだけで、不安を感じているかどうかがすぐにわかるタイプだ。そんなとき、彼は曖昧な言葉を使う。その部分を逃さずに追求した結果、こちらの有利になるような重要な証言を引き出すことができた」

＊ブランケンホーンが証言台に立った2010年、この裁判は「ペリー対シュワルツェネッガー」と呼ばれていた。そして最高裁で争われた2013年に「ホリングワース対ペリー」と呼ばれるようになった。

弁護士のデービッド・ボイズ氏（写真＝David Shankbone／CC-BY-2.0／Wikimedia Commons）

■「強みを生かす」のではなく「弱点を埋め合わせる」

ボイズがここまで有能なのは、彼が持っている、ある独特なスキルで説明できる。それは卓越した聞く技術だ。

マルコム・グラッドウェル『David and Goliath 絶対強者をうち破れ』（サンマーク出版）

しかし、ここで考えてほしいのは、そもそもなぜ彼がそのスキルを身につけるにいたったのかということだ。たいていの人は、自分の得意な分野に自然と引き寄せられていく。読むのが得意な子どもは、たくさん読み、さらに読むのが得意になる。その結果、大量の文章を読むことが求められる職業に就くことになるかもしれない。

タイガー・ウッズという名前の少年は、同年代の子どもたちよりもはるかに身体能力が優れていた。そんな彼の想像力を満足させたのが、ゴルフというスポーツだ。そこで彼は、ゴルフを熱心に練習した。そして熱心に練習したために、さらにゴルフがうまくなり、その好循環が積み重なっていく。

これが「キャピタリゼーションラーニング」だ。キャピタリゼーションラーニングとは「持って生まれた自分の強みを生かす学習」という意味になる。

しかし、望ましい困難はそれとは正反対の考え方だ。ボイズは優れた聞く技術を身につけた。強みを生かす（キャピタリゼーション）のではなく、弱点の埋め合わせ（コンペンセーション）をしている。

彼にはそれ以外の選択肢がなかった。読むのがあまりにも苦手だったので、なんとか対処法を見つけようと奮闘した結果、周りについていけるような戦略を編みだすことができたのだ。

■これができれば障害がない場合より有利になる

学習のほとんどはキャピタリゼーションラーニングだ。本人にとっては簡単にできるし、それに考えるまでもなく理にかなっている。美しい声と、正確な音感を持っているなら、簡単に合唱団に入ることができるだろう。

一方で、弱点を埋め合わせる「コンペンセーションラーニング」はとても難しい。お話を読んでくれる母親の声を聞きながら、内容を記憶し、周りの人たちが納得する形で後からその言葉を再生する。

これを実行するには、まず自分の限界と正面から向き合わなければならない。不安な気持ち、恥ずかしいという気持ちを乗り越えなければならない。集中力を研ぎ澄ませて聞いた言葉を記憶し、それを堂々たるパフォーマンスにつなげなければならない。

何らかの深刻な障害を抱える人のほとんどは、これらのステップをすべてマスターすることができない。しかし、それができる人は、むしろ障害がない場合よりも有利になる。なぜなら、必要に駆られて学んだことは、必然的に、簡単に学んだことよりも大きな力を持つからだ。

マルコム・グラッドウェルジャーナリスト

1963年生まれ。カナダ・トロント大学トリニティカレッジ卒。複雑な社会現象を鮮やかに解き明かすカナダ系アメリカ人のジャーナリスト兼作家。イギリス系ジャマイカ人の母とイギリス人の父を持つ彼は、多様な文化的背景から独特の視点を培った。『ワシントン・ポスト』紙の記者を経て、『ニューヨーカー』誌のスタッフライターとして活躍。彼の真骨頂は、一見当たり前に思える現象の裏に潜む驚くべき法則を発見すること。著書『The Tipping Point』『Blink』『Outliers』などが世界中でベストセラーとなっており、ビジネスから教育まで幅広い分野に影響を与えている。

（ジャーナリスト マルコム・グラッドウェル）