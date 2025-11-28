日本人対決実現のEL注目試合で、英雄の息子がデビュー！監督を務める父親の心境は？「もちろん誇りに思う。でも…」
大きな一歩を踏み出した。
現地11月27日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第５節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、前田大然と旗手怜央が先発したセルティックとホームで対戦。上田のEL初ゴールで先制するも、旗手に１ゴール１アシストを許すなどして１−３で敗れ、今大会１勝４敗となった。
日本人対決が実現したこの一戦で、フェイエノールト指揮官ロビン・ファン・ペルシの19歳の息子、シャキール・ファン・ペルシが途中出場。１−２で迎えた81分からピッチに立ち、待望のトップチームデビューを果たした。
ポジションは、オランダ代表で102試合50ゴールを記録した偉大な父親と同じ、センターフォワードだ。
欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、ファン・ペルシ監督が試合後のインタビューで息子のデビューに言及。心境と起用理由をこう語った。
「もちろん、誇りに思う気持ちはある。でもあの瞬間も今も、私は監督としての立場で考えている。スタッフと協議して選択を下す。今回シャキールを起用したのは、得点が必要だったからだ。彼はそれを実現できる選手の１人だ。これまで何度かそれを証明してきたからね」
フェイエノールトは公式戦４連敗で、ELは30位、オランダリーグは首位のPSVに勝点６差をつけられての２位に甘んじている。英雄の息子シャキールは、復調への起爆剤となれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】待望のEL初弾！上田綺世が決めた鮮やかな一撃
