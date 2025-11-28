年金とパートで年収217万円ほど。74歳の父は娘の扶養から外れる？交通費の扱いはどうなる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、74歳の男性からいただいた社会保険の扶養についての質問です。
結論から言うと、年金115万円、パート収入102万2400円で、合計217万円超。社会保険の扶養基準（60歳以上は年収180万円未満）を超えているため、扶養から外れる可能性があります。そのため、今後の収入の見通しを見直す必要があります。
今回は、こうしたケースでの扶養継続の判断や、気を付けたいポイントを整理します。
60歳以上の場合は「年収180万円未満」が目安とされ、今後1年間の見込み収入で判断されます。じいじさんのように、年金とパート収入を合算して180万円を超えると、扶養から外れる可能性が高くなります。
また、交通費にも注意が必要です。所得税では非課税でも、社会保険では「報酬」として収入に含まれる扱いです。
勤務先によって異なるため、交通費の扱いを確認することが大切です。
この制度では扶養という考え方がなくなり、保険料は本人の所得などに応じて決まります。そのため、扶養の条件を気にするのは74歳までが目安。75歳以降は別の制度での対応が必要です。
扶養を続けるには、収入を180万円未満に抑える必要があります。
例えば……
・パート収入を調整する（例：年収65万円程度）
・交通費の扱いを確認する（支給方法によっては収入に含まれる場合がある）
・保険者（協会けんぽや健保組合）に事前相談する
扶養の判断は保険者が行うため、収入見込みや支給内容を整理して、早めに相談しておくと安心です。
まとめると、安心のために今できることは以下のことです。
・60歳以上の扶養基準は「年収180万円未満」
・年金とパート収入の合算で判断される
・交通費も収入に含まれることがある
・75歳で制度が切り替わる
・扶養を続けたいなら、収入調整や事前相談を
制度を知り、家族で話し合うことが安心への第一歩になりますよ。
文：京極 佐和野（ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント）
FPオフィス ミラボ代表。CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、国家資格キャリアコンサルタントなどの資格を持ち、マネープランと働き方の両面から、20年以上「稼ぐ・使う・借りる・貯める・増やす」をアドバイス。FP向け継続研修、社員向けライフプラン・キャリアデザイン研修講師として活動する傍らJ-FLEC認定アドバイザーとして携わる。
(文:京極 佐和野（ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント）)
今回は、74歳の男性からいただいた社会保険の扶養についての質問です。
Q：年金115万円・パート収入102万2400円の74歳男性です。娘の社会保険の扶養に入っていますが、継続できますか？また、交通費は収入に含まれますか？「1951年生まれの74歳の男性。今年、定年退職し、娘の社会保険に被扶養者として加入していますが収入は、年金収入115万円+パート年収102万2400円です。パート年収はいくらまでなら娘の被扶養者としていられますか？ また、パート収入には交通費も含まれますか？」（じいじさん）
A：合計収入が180万円を超えるため、扶養継続は難しい可能性があります。交通費も収入に含まれます。75歳で後期高齢者医療制度に移行し、扶養制度は終了します。事前に健保組合などへ確認すると安心です74歳のじいじさんは、年金を受け取りながらパート収入もあります。現在は娘さんの社会保険の扶養に入っていますが、「このまま働いていても大丈夫なのか」と不安を感じているようです。
結論から言うと、年金115万円、パート収入102万2400円で、合計217万円超。社会保険の扶養基準（60歳以上は年収180万円未満）を超えているため、扶養から外れる可能性があります。そのため、今後の収入の見通しを見直す必要があります。
今回は、こうしたケースでの扶養継続の判断や、気を付けたいポイントを整理します。
扶養の条件と収入の目安とは健康保険の扶養に入るには、年間収入の見込みが一定額未満であることが条件です。
60歳以上の場合は「年収180万円未満」が目安とされ、今後1年間の見込み収入で判断されます。じいじさんのように、年金とパート収入を合算して180万円を超えると、扶養から外れる可能性が高くなります。
また、交通費にも注意が必要です。所得税では非課税でも、社会保険では「報酬」として収入に含まれる扱いです。
勤務先によって異なるため、交通費の扱いを確認することが大切です。
年齢による制度の切り替えに注意健康保険の扶養のしくみが使えるのは74歳まで。75歳になると後期高齢者医療制度に切り替わり、個人で保険料を負担する制度になります。
この制度では扶養という考え方がなくなり、保険料は本人の所得などに応じて決まります。そのため、扶養の条件を気にするのは74歳までが目安。75歳以降は別の制度での対応が必要です。
扶養を続けるには、収入を180万円未満に抑える必要があります。
例えば……
・パート収入を調整する（例：年収65万円程度）
・交通費の扱いを確認する（支給方法によっては収入に含まれる場合がある）
・保険者（協会けんぽや健保組合）に事前相談する
扶養の判断は保険者が行うため、収入見込みや支給内容を整理して、早めに相談しておくと安心です。
まとめると、安心のために今できることは以下のことです。
・60歳以上の扶養基準は「年収180万円未満」
・年金とパート収入の合算で判断される
・交通費も収入に含まれることがある
・75歳で制度が切り替わる
・扶養を続けたいなら、収入調整や事前相談を
制度を知り、家族で話し合うことが安心への第一歩になりますよ。
文：京極 佐和野（ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント）
FPオフィス ミラボ代表。CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、国家資格キャリアコンサルタントなどの資格を持ち、マネープランと働き方の両面から、20年以上「稼ぐ・使う・借りる・貯める・増やす」をアドバイス。FP向け継続研修、社員向けライフプラン・キャリアデザイン研修講師として活動する傍らJ-FLEC認定アドバイザーとして携わる。
(文:京極 佐和野（ファイナンシャルプランナー、キャリアコンサルタント）)