個性的だと思う「北海道・東北地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 「苫小牧」を抑えた1位は？【2025年調査】
地域ごとに特色が光る図柄入りナンバープレートは、走るたびにその土地の魅力を発信する“小さな観光大使”のような存在です。デザインに込められた自然や名所、文化のモチーフは、見る人の目を引きつけ、車への愛着も高めてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北海道・東北・関東地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、個性的だと思う「北海道・東北地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「アイスホッケーのモチーフは他に見ない」（40代回答しない／東京都）、「ご当地ナンバーで『ゆるキャラ』をメインモチーフにすることは珍しく、特にアイスホッケーというスポーツの要素が入っている点がユニークだから」（40代女性／福井県）、「自然とスポーツという異なる要素が一枚に収まっているのがユニークです」（60代男性／広島県）などの声がありました。
回答者からは、「宮沢賢治の幻想的な世界観がそのまま描かれ、他に例をみない個性的な図柄だと思います」（60代男性／新潟県）、「夜空を走る銀河鉄道の描写は神秘的で美しいだけでなく、ナンバープレートとしては類を見ない異彩を放っており、文学的な個性が際立っています」（50代男性／静岡県）、「銀河鉄道の夜。幻想的で独特なモチーフが個性的だから」（20代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
2位：苫小牧（北海道）／ウトナイ湖とアイスホッケーの街／53票2位は、北海道「苫小牧」のウトナイ湖とアイスホッケーの街。地域を代表するスポーツである「アイスホッケー」に加え、豊かな自然の象徴として「ウトナイ湖」や「樽前山」が描かれています。スポーツと風景が調和した、親しみやすいデザインです。自然とスポーツという珍しい組み合わせや、アイスホッケーという独自のモチーフが個性的だと評されました。
1位：岩手（岩手県）／銀河鉄道の夜／59票1位は、岩手県「岩手」の銀河鉄道の夜。宮沢賢治の童話をテーマにしたデザインは、他にはない物語性と幻想的な雰囲気を持っています。地域ゆかりの文学作品をそのままデザインに落とし込んだ、芸術性の高さが際立つという意見が挙がっています。
(文:田中 寛大)