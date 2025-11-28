「ハロー！プロジェクト」の公式サイトが28日までに更新され、アイドルグループ「つばきファクトリー」の西村乙輝（いつき＝15）が長期療養に入ることを発表した。

サイトでは「メンバーの西村乙輝ですが、11月に入り体調不良の日が続き、診察を受けたところ、医師より“適応障害の疑いがある症状が認められる”との診断を受けました」と報告。「このため、しばらくの間、活動をお休みさせていただきます」と伝えた。

「最近ご家族の健康状態を心配する状況もあり、精神的な負担が重なることで体調不良の日が増え、医師からも一定期間の休養が望ましいとの診断を受けました」とし「今は本人に負担をかけず、通院加療に専念できる環境を整えるため、グループとしての活動をしばらくの間お休みさせていただきます」と発表。

「西村が活動を再開できるよう、当社としても引き続きサポートしてまいりますので、見守っていただけましたら幸いです」とした。今後については「医師の判断をもとに、経過を見ながら活動再開の時期を検討してまいります」と呼びかけた。

西村は8月にグループに加入した新メンバー。24年2月からハロプロ研修生に所属していた。