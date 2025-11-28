¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸¤¤ë¾Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¹ñÆâ¸ø±é´°Áö¤ËÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¡×
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï11·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ë4·î8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 I am ayu -ep.¶-¡×¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ç°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖTA¤Î³§¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìºÂ¤È¤â¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÁ°¤«¤éËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¡¢¸·¤·¤¤Æü¡¹¤ò´öÅÙ¤âÄ¶¤¨¤ÆÍè¤¿»×¤¤½Ð¤¬¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤¤»ö¤â°¤¤»ö¤âÁ´¤Æ¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²áÄø¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð¸³¤È¤¤¤¦ÊõÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÀ¸¤¤ëÎÏ¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡ÖTA¡ª°ìºÂ¡ª¤½¤·¤ÆÂô»³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡ªÇ¯Æâ¤Ï¾å³¤¤ÈÂå¡¹ÌÚ¡¢¿·Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Ï¥Þ¥«¥ª¤È¤Þ¤À¤Þ¤Àµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸¤¤ë¾Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ayu¤Ï¤â¤¦¤È¤Ã¤¯¤Ë»ä¤ÎÀ¸¤¤ë¾Ú¤Ç¤¹¡×¡Ö´°Áö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·´¶Æ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ó¥·¥Ó¥·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤è¡¡º£Æü¤Î¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¤¤¤Ä¤â¤è¤êµ¤¹ç¤¤Áý¤·¤Æ¤ë¡ª¡ª¤ÃºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¿¡£²¿²ó¤â²¿²ó¤â¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ËÎÞ¤·¤¿¡¡¤¤¤Ä¤âÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖËÍ¤¬·¯¤ÎÀ¸¤¤ë¾Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿25Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À¼ÂÓÍÍ¤èÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ì¡£¤ï¤¿¤·¤â¤¢¤Ê¤¿ÍÍ¤ò°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç¤ª¼é¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤ËÂÎÄ´´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¾å³¤¤ä¥Þ¥«¥ª¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÍºê¤µ¤ó¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
