「check back」の意味は？時間をおいてもう一度...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「check back」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳してみると大体の意味がわかるかもしれません...！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「再び会う、また連絡する」でした！ 「check back」は、「再び会う、また連絡する」という意味のフレーズです。 時間を空けて会ったり、連絡を取ったりすることで、ものごとを確認することを表しています。 「I’ll check back with you tomorrow to see how things are going.」

（状況がどうなっているか、明日また連絡しますね） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部