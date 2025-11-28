「check back」の意味は？時間をおいてもう一度...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「check back」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳してみると大体の意味がわかるかもしれません...！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「再び会う、また連絡する」でした！
「check back」は、「再び会う、また連絡する」という意味のフレーズです。
時間を空けて会ったり、連絡を取ったりすることで、ものごとを確認することを表しています。
「I’ll check back with you tomorrow to see how things are going.」
（状況がどうなっているか、明日また連絡しますね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部