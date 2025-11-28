今日28日は各地で気温の変化が激しくなりそうです。特に寒気の強まる午後は気温が急降下するため、朝より夜の方が寒くなる所が多いでしょう。冷たい風も強まるため、服装選びには十分ご注意ください。

今日28日の午後は寒気南下 全国的に気温ダウンで急な寒さに注意

今日28日は低気圧や前線が北日本付近を通過した後、強い寒気が南下するでしょう。



北日本は朝より昼間の方が寒くなる所が多く、夜は一層冷たい空気に包まれそうです。東日本や西日本は昼頃にかけて気温が上がりますが、午後は急降下。朝の通勤・通学の時間よりも、夜の帰宅の頃の方が寒くなりそうです。東京都心も正午頃には20℃近くまで上がりますが、午後9時には10℃近くまで下がる予想となっています。





更に各地で午後は冷たい風が強まるため、体感温度が一段と下がる見込みです。体調管理や服装選びに十分ご注意ください。

服装選びに注意 夕方以降は厚手の上着にマフラー

今日28日の服装指数をみると、札幌は日中もコートがないと寒いくらいで、夜はダウンジャケットが欠かせません。雪も降るため、耳あてや手袋なども必要になりそうです。



仙台や金沢も朝はそれほど寒くなくても夜は厚手のコートの出番となるでしょう。東京も昼前後は軽めの羽織るものがあれば過ごせますが、夜はコートが欠かせません。広島や高知、福岡でも朝より夜の方が厚着をすることをお勧めします。



全国的に午後は冷たい風が強まってくるため体感温度が更に下がります。夜遅くなればなるほど寒くなるため、帰りが遅くなる方はマフラーなどを用意しておくとよさそうです。



※服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどんな服装が適しているか提案します。お出かけする時間帯に合わせて調節できる服装にしましょう。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安とお考えください。