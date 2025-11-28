世界最大級のK−POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」の公式X（旧ツイッター）は28日、香港の高層住宅群で起きた大規模火災を受け、レッドカーペットイベントを中止すると発表した。

火事は香港の北部・新界地区大埔で26日午後2時50分（日本時間同日午後3時50分）ごろ発生。28日も消火活動が続いている。建物内部は損傷が激しく危険性が高いため消防士らが入ることができず、消火は難航。香港消防当局は28日午前、死者が94人になったと発表した他、連絡が取れない安否不明者が多数に上り、当局が確認を急いでいる。

28、29日に香港のカイタック・スタジアムで行われる「2025 MAMA AWARDS」は紅白出場経験のあるガールズグループ「IVE」や男性グループ「JO1」、今年の紅白出場予定のガールズグループ「aespa」などが参加を予定している。

公式Xで「2025 MAMA AWARDSのレッドカーペットは中止となりました。授賞式は変更なく予定通り生中継で行われます」と3カ国語で記し、レッドカーペットの中止を発表した。

また、韓国メディアによると、授賞式は「support Hong Kong」のメッセージを添えて追悼の時間も設け、被害者支援の寄付活動にも参加予定。さらに、華やかな演出などは控えるという。