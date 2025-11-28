女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は28日、第45話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第45話は、松野トキ（郄石あかり）の願いもむなしく、江藤リヨ（北香那）は恋占いの結果に満足し、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）にランデブーの約束をとりつける。もはや止められるのは錦織友一（吉沢亮）ただ一人。錦織は陰から2人を見張るのだった。一方、トキは花田ツル（池谷のぶえ）や梶谷吾郎（岩崎う大）とランデブーの行く末を話し合い、2人はうまくいくのでは、と次第に不安になる…という展開。

リヨとヘブンは西洋建築の島根県庁へ。江藤安宗（佐野史郎）も見張っていた。

ヘブンはおなかがすいておらず、錦織の“糸こんにゃく弁当作戦”は失敗。2人は城山稲荷神社へ。ヘブンは石狐に魅了され、見向きもされないリヨは一人、先に帰宅。トキに「もう、どうして」と嘆いた。

夜、ヘブンは石狐や大亀、生け花の絵を描き、トキは笑顔。帰り道、その気分につられてか、スキップができるようになる。ヘブンは「松江は本当に面白くて、素晴らしい町だ。いつか君と歩きたい」とイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）の写真を見つめた。

SNS上には「狐に負けたリヨさん。糸こんにゃく事件は起こらずに済んだ」「自分の生けた花もヘブン先生のスバラシ認定。うれしいね」「おトキちゃんの心の中は提灯の灯りのようにポッと明るく照らされたのかな。心がウキウキすると、スキップもできるようになるんだね」「スキップがこんなに効いてくるとは」「このタイミングでスキップできるようになったという事実が一番心情を雄弁に語る」「2人の心の距離と比例するおトキちゃんのスキップの出来、という構図も面白い」「砂時計の砂が少しずつ落ちるように進む2人の関係が良い」などの声。脚本への称賛も相次いだ。

12月1日から第10週「トオリ、スガリ。」に入る。