香港開催のK-POP授賞式『MAMA AWARDS』、レッドカーペット中止 授賞式は生配信も予定通り実施へ
28日、29日の2日間にわたって、香港・Kai Tak Stadiumで開催されるK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』のレッドカーペットが中止されることが28日、発表された。26日に起きた香港での大規模火災を受けての判断となる。
【写真】JO1、TXTら…『MAMA AWARDS』第2次ラインナップ
授賞式の公式Xでは、英語、韓国語、中国語で「2025 MAMA AWARDSのレッドカーペットは中止し、授賞式本編は予定通り生中継します」と報告。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継する。
『MAMA AWARDS』は、韓国本社CJ ENMが実施する、世界最大級のK-POPアワード。1999年に第1回目の授賞式「Mnet映像音楽大賞」として開催され、2009年に「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS（MAMA）に、2022年に「MAMA AWARDS」にリブランディングした。過去には2PM、BIGBANG、EXO、BTS、NewJeans、SEVENTEENなど数多くのK-POPアーティストたちが映えある賞を授賞している。
今年のスローガンは、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」。2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれる。
