女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12月1日から第10週「トオリ、スガリ。」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

次週予告。松江に冬が訪れる。松野トキ（郄石あかり）の「秋生まれのハルオ？」に、野津サワ（円井わん）は「フフフ」と笑顔。サワとレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の教え子・小谷春夫（下川恭平）の仲睦まじい姿に、蛇と蛙（阿佐ヶ谷姉妹）の「やだ、こっちには春が来そう」が重なる。意外なカップル誕生となるのか。

SNS上には「おサワちゃんに春が？」「おサワの恋の相手は小谷くんか！」「サワーとあのギリシャと答えた学生が？」などの声が上がったが、果たして。