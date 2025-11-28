ohora♡アナと雪の女王ホリデー限定ネイルが12月3日登場

韓国発セルフジェルネイルブランドohoraから、ディズニー映画『アナと雪の女王』のホリデーネイルコレクションが登場♡2025年12月3日（水）17:00より公式サイトで販売開始されます。雪の結晶やオラフ、アナ・エルサのドレスをモチーフにしたデザインは、上品でエレガントなグリッターネイルやマグネットネイルを取り入れ、日常にもホリデーシーズンにも華やかさをプラスしてくれます♪

雪と魔法のホリデーネイルデザイン

価格：各2,300円

コレクションは全5種類。セミキュアジェルのシールタイプ3種に加え、カスタムパーツシール付き2種もラインナップ♡

N Olaf’s Happy Days

オラフの愛らしいイラストとノルディックニット風デザイン

N Anna’s Royal Bloom

アナのドレスをイメージしたピンク・パープル・ネイビーの華やかアート

N Elsa’s Velvet Frost

ベルベット調パープルとブルーの上品でクラシカルなデザイン

N Kingdom of Arendelle

アレンデール王国をイメージした重厚で象徴的な模様※カスタムパーツシール付

N Make a Snowman

幼いアナとエルサの温かい瞬間を表現※カスタムパーツシール付

【数量限定】ロムアンドボックスでコスメもギフトも手に入れるチャンス

簡単アレンジで自分だけのデザインに

N Kingdom of ArendelleとN Make a Snowmanには、6種×2枚（計12枚）のカスタムパーツシール付き♡硬化済みのネイルシールに貼るだけで、自分好みの配置にアレンジ可能。

オラフや雪の結晶のパーツを自由に組み合わせて、ホリデーシーズンの指先を華やかに彩ることができます。特別な日のネイルや、自分へのご褒美としてもぴったりです。

ohoraで楽しむアナと雪の女王ネイル♡

ohoraの「Disney collection -Frozen Holiday Collection-」は、雪の結晶やオラフ、アナとエルサのドレスを指先に閉じ込めた特別なネイルコレクション♡

2025年12月3日（水）17:00より公式サイトで発売開始、楽天・Amazon・Qoo10では12月17日から販売。

カスタムパーツシール付きのデザインもあり、自由にアレンジしてホリデーシーズンを華やかに演出できます♪