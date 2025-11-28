感染症で命の灯火が消えつつある元陸上自衛隊・朝霞。瓦礫と化した街を進み、目的地間近まで進んだ一行の前にまさかの光景が…

地震の惨禍に見舞われてきた「地震大国」日本。特に甚大な被害が予想される「南海トラフ巨大地震」は、今後30年以内に高い確率での発生が予測されていることが知られています。24年8月には宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生したことから、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」を発表。列島に緊張が走りました。そこで今回、綿密な取材を基にもとにマンガ化した『南海トラフ巨大地震』から一部を紹介します。未曽有の災禍を前に何が起きるのか? 私達はどうすれば生き延びることができるのか? これは、「そのとき」が来る前に知っておかなければならない「現実」。

出発から１時間半ーー

【１】

【２】

感染症「蜂窩織炎」にかかり、死へのカウントダウンが始まった元・陸上自衛隊隊員の朝霞と共に、1キロ先のショッピングモールへの移動を試みる西藤と許斐。

瓦礫と化した街中を進む3人の目に映ったのはーー。

ゴオオオオオ

【３】

【４】

そこにあるはずの橋が、その面影もなく…。

……は…橋が…ッ！！！

【５】

【６】

橋がない以上、やむなく迂回路を進むことになった3人。

進む先で見かけた遺体に手を合わせて…。

出発から２時間半ーー

【７】

【８】

出発から2時間半。

余震が続く中、なんとか目的地に近づくも、朝霞の様子が…。

出発から4時間ーー

【９】

【１０】

そして出発から4時間。

ついに目的地・ショッピングモールがその眼前に！

しかし…。

朝霞君！！？

【１１】

目的地目前で倒れた朝霞。

いったい3人はこの先、どうなってしまうのかーー。

※本稿は、『南海トラフ巨大地震３』（講談社）の一部を再編集したものです。