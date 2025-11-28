アイドルグループ「LEVEL7」のメンバーYUME（有川結女）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。母が亡くなったことを明かし、29、30日の公演を欠席することを報告した。

グループは29日には「JAPAN IDOL SUPER LIVE2025」（東京キネマ倶楽部）、30日には「SHIBUYA HEAT LIVE」（渋谷DESEO）のアイドルイベント参加を予定している。グループの公式Xでは「週末29、30日のライブですが、YUMEが家庭の事情のためお休みとなります」と報告し「急なお知らせとなり大変申し訳ごさいません。心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「ファンの皆様、並びに関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします」と記された。

YUMEも公式Xでグループの投稿を引用。「今日、大好きなお母さんが急に亡くなってしまいました」と記すと「突然のことで正直本当に受け入れられていません」と悲痛の心境を明かした。続けて「週末のライブも出られないです」と記し「楽しみにしてくれていたみんな本当にごめんね」と謝罪。「配信企画もどこまでできるかわからないけど、ママもこんなゆめみたくないだろうし、また元気な姿でみんなに会えるようにするから、少し待っててほしいです」と呼びかけた。

LEVEL7はスパイをコンセプトにしたアイドルで、2014年に旧メンバーで結成後、2021年に1度解散。2023年に新メンバーで再スタートし、現在はYUMEと、RIZUMU、LINO、SAYAの4人体制で活動している。