髙石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が現在放送中。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

参考：北香那の演技力は業界内でも知れ渡っていた？ 『ばけばけ』キャスティング秘話

第9週では、江藤知事（佐野史郎）の娘・リヨ（北香那）が、一目惚れしたヘブン（トミー・バストウ）に猛アタック。一方、知事から“2人が恋仲にならないように”との使命を受けた錦織（吉沢亮）は、ヘブンとリヨの距離が縮まらないようにと奔走する。

第44話では、ヘブンに松江の名所を案内することになったリヨが、お弁当を作るために彼の好物が知りたいと言い出す。すると錦織は、咄嗟に「糸こんにゃく」と返答。これはヘブンがもっとも嫌いな食べ物で、ランデブー当日、実際にお弁当を見たときの反応はどうなるのかと視聴者の期待が高まった。

ところが第45話では、「まだお腹が空いていない」との理由でお弁当箱の蓋を開けない、というまさかの展開。「もしも開けていたら？」と気になるところだが、制作統括の橋爪國臣は「実際に開けていたら、どうなったんでしょう（笑）。でも、答えを言うと面白くないといいますか。弁当に関するやり取りは面白いですが、そこに対して『トキ（髙石あかり）がどういう気持ちを抱くのか』が何より大事なシーンなんです」と、その意図を明かす。

「きっとあのまま弁当を見せれば、ヘブンとリヨは別れてしまうでしょう。だけどトキは、ヘブンに嫌な思いをさせたくないから、『ベントウアケルナ』とメモを書く。でも結局、その紙は渡せずじまいになってしまう。そんなトキの『好きとか嫌いとかではないけれど、なぜか渡せなかった』という“無自覚なちょっとした心の変化”が、糸こんにゃくを通して出せたらと思い、あのシーンを描きました」

さらには「それを面白おかしく書くのが、ふじき（みつ彦）さん流なんです」とし、トキを演じる髙石については「特別に気になっているわけでもないし、気になっていないわけでもない。そんな人間の一言では表せない気持ちを、お芝居で伝えてくれているなと思います。いくら自分に素直でいても、矛盾するときがある。人間って、そういうところもあるよね、と。それを表現する髙石さんの表情はさすがです。それが将来の2人の関係に繋がっていく。そんな思いで描いたシーンであり、そういうシーンになるように演じてくれたと思っています」と称賛する。

「結局、お弁当箱の蓋を開けると、答えが出てしまう。でも、ここはまだトキの中で答えが出ていない段階で、それはリヨですら同じだと思うんです。蓋を開けないという展開は、その象徴みたいなものだと思います……なんて言うとカッコいいですが、ふじきさんとしては、ただただ面白く書いたんだと思います（笑）」

第45話でリヨがヘブンを案内したのは、松江にある島根県庁。実際のロケは京都府庁旧本館で行われたといい、「昔の島根県庁は、京都府庁を参考に建てられているんです。細かく言うと、ラフカディオ・ハーンが訪れたのはもう一代前の県庁なので違う建物なのですが、その後、明治時代後期に建てられた県庁は京都府庁と同じ設計なので、本当にそっくりです」と、ロケ地選定の背景を説明する。

撮影は猛暑となった今年の夏に行われ、「あの日は本当に暑かったんです。とはいえ楽しいシーンで、モンタージュ（※複数のショットをつなぎ合わせて、一つの流れや印象を作る編集手法）もたくさん撮りました。建物の中をぐるぐると何か所も回って、本当に尾行しているような気分で撮っていました」と振り返る。

「トミーさんも、『日本の夏はクレイジーだ』と言っていました（笑）。役者のみなさんは衣装を着込んでいたのでさらに大変だったと思います。ただその分、ロケなので現場を広く使うことができましたし、美しい場所で撮ることができてよかったと思っています」

トキのヘブンに対する曖昧な心の揺れが、ここからどう変化していくのか。物語の展開、そして、髙石の多彩な表情から目が離せない。（文＝nakamura omame）