Ì¾Êª¥Û¡¼¥ë¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿2ËÜ¤Î¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡¡·§ËÜ¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÆî´ØGC¡¡à±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥Èá¤â¿·ÅÐ¾ì
¡¡º£²ó¤ÎÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¤Î¥´¥ë¥Õ´ë²è¤Ï¡¢·§ËÜ¸©Æî´ØÄ®¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÆî´Ø¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ÊGC¡Ë¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£Âç¼«Á³¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¥Û¡¼¥ë¤Ë³Ú¤·¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ê¾¾ÅÄÃ£Ìé¡Ë
¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¡½¡£¤½¤¦¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾Êª¥Û¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤Î±¦¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Î16ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê359¥ä¡¼¥É¡Ë¡£¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ÎÀ¸¤¤ÌÐ¤ëÌÚ¤¬»ë³¦¤ò¶¹¤á¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò°®¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð±ü¤ÎOB¥¾¡¼¥ó¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï5ÈÖ¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¡¼¥Æ¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÎÏ¤Þ¤º¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÃåÃÆ¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¼êÁ°¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÃÓ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£1ÂÇÌÜ¤Î°Â¿´´¶¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤è¤¦¤ÊÆñ½ê¤òÁ°¤Ë¡¢Ìó90¥ä¡¼¥É¤ò»Ä¤·¤Æ48ÅÙ¤ÇÊü¤Ã¤¿2ÂÇÌÜ¤Ï¥Ô¥ó¼êÁ°¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤Û¤ÜÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¢¤È¤ÏÃå¼Â¤Ë´ó¤»¤Æ¥Ñ¡¼¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÆî´ØGC¤Ï¡¢¶å½£¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÆñ¥³¡¼¥¹¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£»³³Ù¤ÎÃÏ·Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÎï¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¤¢¤ë¡£¼¯»ÒÌÚ¡Ê¤«¤Ê¤³¤®¡Ë¹§Éû»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÂ®¤µ¤âÆñ¤·¤µ¤Î°ì¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¬¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¶ì¤·¤à¤Î¤Ï¡¢ÃúÇ«¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¤¬»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿¡£4·î¤Ë¼èºà¤Ç¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤¿ºÝ¤Ï¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ç48¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï16ÈÖ¤Î¥Ñ¡¼°Ê³°¤Ï¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤º¡¢52¤È¶ìÀï¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë100¥ä¡¼¥ÉÁ°¸å¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ò¸«¾å¤²¤ë¤È¡¢²¿¤ä¤éÂç¤¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¸«¤¨¤¿¡£8·î¤Ë´°À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¡ÖFOREST¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤À¤Ã¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Îà±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥Èá¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿µÇ°¤Ë¤Ê¤ë¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌ¾½ê¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤â¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤À¡£ÇØ¸å¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾½ê¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯3·î¤Ë¡ÖÃæ¶å½£¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤«¤éÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£·§ËÜ¸©Æî´ØÄ®²¼ºä²¼4737¡£¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÆî´Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤éÌó15Ê¬¡£0968¡½53¡½9111¡£
¡¡Æî´ØÄ®¤Î¥³¡¼¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¾Êª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÆî´Ø¤¢¤²¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¡Ê¤ª¤Ë¤®¤êÉÕ¤¡Ë¡×¡Ê1100±ß¡Ë¤À¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÌýÍÈ¤²¤È¤¤¤¦¡ÖÆî´ØÍÈ¤²¡×¤Ï¡¢¤À¤·¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤É¤ó¤È¤È¤â¤Ë¿©¤»¤Ð¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡¡¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¿©¤Ù¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡Öµí¥¹¥Æ¡¼¥Á·¡×¡Ê1900±ß¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£Î©¤Á¤Î¤Ü¤ëÆù¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£