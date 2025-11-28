こんにちは！学生記者のゆめりです！今回は「KSUちはやサービスエリア（SA）プロジェクト」の取材として、福岡市東区の商業施設「ガーデンズ千早」にオープン中の「つなぎSA」を訪れました！

「KSUちはやSAプロジェクト」とは、九州産業大学の学生と、不動産業などを手がける福岡県久留米市の「高橋」、西日本高速道路（NEXCO西日本）の九州支社などによる連携プロジェクトです。九州各地の魅力を福岡都市圏に発信することを目的とし、SAをイメージしたアンテナショップをつくり、ガーデンズ千早内に期間限定オープンしています。

同プロジェクトでは、これまでに大分県と長崎県から2つの自治体を紹介しており、第3弾となる「つなぎSA」は熊本県津奈木町を紹介しています。ショップの運営は九州産業大学の地域共創学部や商学部の学生、店舗デザインは芸術学部の学生が担当しています。

熊本県南部に位置する津奈木町は豊かな自然が特徴的な場所だそうです。「つなぎSA」内には柑橘の「スイートスプリング」のジュース、レモネードなどの特産品や、現代アート「海渡り」をモチーフにした内装がされており、見ているだけで行ってみたくなります！

今回はそんなプロジェクトの発案、推進など総合プロデュースを行うNEXCO西日本九州支社の野昌志さんと木村有美子さん、店舗運営を担当する九州産業大学地域共創学部の浅田元哉さんと李垠相さんを取材しました。

まずは、案内してくれた木村さんの説明を聞きました。「このプロジェクトは『地域の魅力を福岡でPRしたい！』という自治体の願いをかなえたいという思いで運営しています。九州産業大の学生さんは店舗運営に携わる前に、事前研修や一泊二日のフィールドワークを通してその地域を学び、自分の言葉で魅力を発信してくれます」とのことでした。

両者が連携することで、地域には福岡の大学生ならではの視点をもたらし、学生はその場所の魅力を理解して貢献するという経験が得られるようです。それぞれの地域をつなぐ効果や、社会を支える人材の育成にもつながるのだとか！

濱野さんには、実際に学生を運営に迎えてよかったと思った瞬間について聞きました。

「学生からの感想で『はじめは知らなかった町だったけど、知らない場所だったからこそ魅力を知った時に感動した。その心の振れ幅が大きく、心の解放感があった』という言葉がありました。それが素晴らしくて、私も『心の解放』というワードをよく使っています」。知らなかった場所の魅力を知るという体験が、大きく人を動かすということが分かります。

店舗運営に関わる学生は、このプロジェクトの中で何を感じ、どのような思いを持って取り組んでいるのでしょうか。事前に津奈木町を訪れて実施したフィールドワークの内容について尋ねてみました。

特産品である無農薬レモンを見たり、レモネードの試飲、日本酒の独自製法である「南端氷仕込み」をする酒造を訪れてのテイスティング、イベントの協力スタッフとして商品の販売を行うなど、二日間でさまざまな体験をしたそうです。

現地を実際に訪れ、どのような発見があったのでしょうか。李さんは「日本の歴史と現代のつながりを感じました」と振り返りました。「作物を作る時、肥料は多い方がいいわけではなく、量を考えなければ悪影響だという話を聞きました」。津奈木町は、かつて水俣病の被害を受けた歴史があるそうです。そのような歴史をつなげる生産者の方の思いに触れることも、現地だからこそできる体験かもしれません。

浅田さんは「津奈木町は通り過ぎたことがあるくらいで、プロジェクト参加前は『どこだ?』という疑問も浮かびました。実際に訪れてみて、知らない町にも魅力が沢山あると実感し、伝え方が大切だと思いました。そんな地域の魅力を発掘する力をつけたい」と語ります。現地に赴いたからこそ、地域の方の思いや魅力をより実感できるのですね。

「つなぎSA」内の商品を説明する二人の語り口も、二日間の滞在で学んだとは思えないほど詳しく、いかに津奈木町の魅力を発信することを「自分事」として捉えているのかが感じられます。「『町の商品を売ろう！』というよりは『町のPRをしよう』という気持ちで取り組んでいます」とのことで、何よりも魅力を伝えることを大切にしているようです。地域の方と思いをしっかり共有し、受け継いでいるからこそ、このように真剣に取り組めるのだろうと感じ、とても心を動かされます！

今回の取材を通して、これまで知らなかった津奈木町の魅力を知りました。「つなぎSA」を作る方々の思いに触れたことで「自分が知らないだけで魅力が溢れる地域はたくさんあるのだろう」と感じました。自分の知らない素敵な土地に出会うため、出かけたくなりました！！

「つなぎSA」は12月14日まで開催中です。ぜひ皆さんも足を運んで、津奈木町の魅力を感じてみてください！

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！