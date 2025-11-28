相続争いの8割は遺産「5000万円以下」の一般家庭で起こっていた…親子で今すぐにでもしておきたい「争族」回避の準備

親が元気なうちは、なかなか切り出しにくい「お金」の話。「財産をあてにしていると思われたら…」と、つい後回しにしてしまいがちだ。しかし、親が突然倒れたり、認知症になったりしたら、俗に“争族”と言われる相続トラブルが始まることも……。しかも、トラブルになるのはお金持ちよりむしろ普通の家庭のほうが多いというから他人事ではない。

吉田肇著『介護・老後に困る前に読む本』より抜粋、再構成して、“争族”を避ける具体的な方法をお届けする。

親の資産情報を子どもが把握しておくことがなぜ重要なのか？

厚生労働省の調査によると、老後の収入源として頼りにするのは「公的年金」の割合が最も多く58.2％、「自分や配偶者の就労収入」が計25.6％となっています。年齢階級別に見ると、70歳以上は「公的年金」が8割近くを占めていますが、60～69歳は「自分や配偶者の就労収入」「貯蓄または退職金」など、「公的年金」以外の比率が若干高くなっています。

いずれにしても、退職を境に親の収支は大きく変化します。退職金で家のローンを完済する人も少なくありません。

元気な親御さんほど、「自分のことは自分でやれる。子どもに資産状況を知られたくない」という方は多いでしょう。子どもとしても、親のお金事情はいちばん聞きにくいことではないでしょうか。聞き方を間違えると「親の財産を狙っているのか！」とあらぬ誤解を招きかねません。

ただ、お金に関する家族間のトラブルはとても多いのが現実で、「家計を管理していた父親が先に亡くなり、株や外貨預金をやっていたものの、残された母親は何も聞かされていないと途方に暮れている」「親が借金の連帯保証人になっていたことがあとでわかり、子どもの自分に借金が降りかかってきた」「親が認知症になり銀行口座が凍結されてしまった。成年後見制度を利用するために家庭裁判所に親の財産目録を提出しなければならないが、資産状況がさっぱりわからない」といった事例が後を絶ちません。

一方、親御さんから聞く悩みとして多いのは、「男女の平均寿命からして、自分が妻よりも先に逝く可能性が高い。そうすると年金収入が減ってしまうので、残された妻のことが心配。子どもは金銭面でちゃんと面倒を見てくれるだろうか」というものです。いずれの悩みも、親子で早めに資産情報を共有することで、解決への糸口を見つけやすくなります。

子ども同士があとで揉めないためにできること

最近は親世帯と子世帯の別居が増えていますが、子どものうちのひとりが実家で両親と同居、ないしは近くに住んで介護も担うというケースもあるでしょう。両親ともに介護から看取りまでとなると、介護期間は数年、長ければ数十年におよぶこともあります。

例えば、実家で同居する両親を介護の末に看取った長男が、「親の面倒を見た自分が実家を相続するべき」と主張するのに対し、ほかの弟妹が「家を売って相続人の自分たちにも均等に資産を分けるのが筋だ」と主張する。すると長男が「おまえたちはマンションを買ったときに親から援助してもらったじゃないか」と主張して、ますます話が行き詰まる。財産分与に関するいさかい〝争族〟はこうした揉めごとが非常に多いのです。

また、「実質的に介護にあたったのは長男の配偶者」ということも多々あります。現在の法律では「被相続人の相続人ではない親族」に特別寄与料の請求権が認められています。特別寄与料とは、「亡くなった家族（被相続人）の家業を無給で手伝っていた」「長期にわたる療養介護を担った」など、被相続人の介護などを無償で行った相続人以外の親族（親にとっての嫁や孫など）が、寄与度に応じた金額を相続人に対して請求できる制度です。

ただ、特別寄与料についてはのちのちトラブルになることが多く、例えば長男の妻が「自分は夫の親の介護のために会社を辞め、看取りまで面倒を見た」と主張したのに対し、長男の弟妹が「親は介護に不満を感じていた」「自分も実家に通ってかなり面倒を見ていた」などと主張し、家庭裁判所に調停申立を行うということが往々にしてあります。

こうしたトラブルを回避するためにも、親が元気なうちから「介護が必要になった場合、どこでどのように暮らしたいか。誰とどのように暮らしたいか」を検討し、周囲に伝えておくことが重要なのです。

「相続争いなんてお金持ちの話だから、我が家は無関係」「自分が死んだあとは子どもたちで資産を好きにすればいい」「子どもたちの兄弟姉妹の仲はいいから、〝争族〟になることはないだろう」と考えている親御さんも多いと思います。しかし、遺産分割に関する事件（家事審判・調停）の新受件数はほぼ右肩上がりで増えています。

遺産をめぐる争いの価格割合を見ると、訴訟案件の8割近くは遺産額5000万円以下、約3割が遺産額1000万以下のごく一般家庭です。日本では、キャッシュの遺産は少額で遺産のほとんどが持家という人が多く、そのため、〝争族〟に発展するのは「資産になる不動産をどう分けるか」が原因になるケースがほとんどです。

争族を起こさないためにできること

最善の備えは、遺言書を残すことです。子どものほうから「遺言書を書いて」とはなかなか言いにくいものですが、遺言書がないばかりに子どもたちが揉めるケースが大半であるのも事実です。資産1億円以上の人が〝争族〟になる率が低いのは、資産家ほど遺言書を残しているという点もあると思います。遺言書は何度でも書き換えられますから、備えて早すぎるということはありません。親子であらかじめ対策をしておくことが、〝争族〟の回避につながります。

資産に関することは、親子であってもざっくばらんに話しにくいものです。円滑に話を進めるには、親御さんのことばかり聞くのではなく、お子さんの資産状況も正直に親に伝えるように心がけましょう。

「親父やおふくろよりも自分が先に逝くかもしれない。自分にもしものことがあった場合、妻や子どもたちが困らないようにしたい。どうしたらいいかな？」などと相談してみるのも一案でしょう。長寿化は、裏を返せば親より子どものほうが先に亡くなる可能性もはらみますから、現実的な相談とも言えます。

「自分は今58歳で、2年後に退職金が1500万円くらい入ると思う。その中から家のローンの完済に500万円使うつもりなので、預貯金と合わせて手元に1000万円ほど残る」などと正直に明かしたうえで、「親父かおふくろが将来介護施設に入居せざるを得なくなった場合、援助できなくはないが、自分の家計から持ち出せるのは月に7万円まで」と伝える備え方もあります。

そうやって慎重に、かつ具体的に話を進めていきながら、家財整理や相続といったデリケートな話題についても親子で早めに話し合う機会を見つけていきましょう。

文／吉田肇

『介護・老後で困る前に読む本 親子で備える知恵と早期の選択で未来を変える！』（NHK出版）

吉田肇

2025/7/10

1,760円（税込）

200ページ

ISBN： 978-4140819968

「お金」「住まい」「健康」「地域とのつながり」……あなたの老後に向けた備えは大丈夫?

失敗しない将来への備えは、親子で元気なうちに話し合い、自分に合った選択をすることがベスト。

介護現場歴30年以上、介護支援専門員、認定介護福祉士、宅建士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を有する著者が豊富な知見や事例、データをもとに、「百人百色」のさまざまな介護・老後の課題から自分にとって最適な選択へと導くための知恵や実践すべき行動から、親子で話しづらい話題をスムーズに行うコミュニケーションのヒントまで情報満載に紹介。

自分の現状を確認して、自分に合った今後の最適解を導き出せるチェックリスト付き。