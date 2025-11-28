『ばけばけ』第9週「スキップ、ト、ウグイス。」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第9週「スキップ、ト、ウグイス。」の各回あらすじを振り返る。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
■第41回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）は、知事（佐野史郎）に案内されて月照寺を訪れていた。そこに、知事の娘・リヨ（北香那）が現れる。東京の女学校で英語を学んだリヨは、ヘブンと積極的にコミュニケーションをとり、錦織と知事は蚊帳の外に。数日後、女中仕事に励むトキのもとをリヨが訪ねてくる。「あなたは私のライバルなのかしら？」と問いかけるリヨにトキがだした答えは？
■第42回のあらすじ
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は、リヨ（北香那）にプレゼントされたウグイスを花田旅館でお披露目していた。なかなか「ホーホケキョ」と鳴かないウグイスに違う鳥ではないかと疑いはじめるトキとヘブンだったが、平太（生瀬勝久）の解説でウグイスだと納得する。数日後、ヘブンはリヨに招かれて知事（佐野史郎）の家でディナーをすることに。積極的なリヨの姿勢に知事と錦織（吉沢亮）は恋心に気づく。
■第43回のあらすじ
トキ（高石あかり）のもとに錦織（吉沢亮）が訪ねてくる。錦織は知事（佐野史郎）にリヨ（北香那）がヘブン（トミー・バストウ）と恋仲にならないよう命じられ、そのサポートをトキに頼みに来たのだった。しかし、リヨにもヘブンとの恋の応援を頼まれていたトキは板挟みにあう。錦織とリヨ、どちらを手助けすればいいのか迷うトキ。そこにリヨがヘブンを求め訪ねてくる。
■第44回のあらすじ
リヨ（北香那）をヘブン（トミー・バストウ）から遠ざけるため、トキ（高石あかり）はリヨに付き合って外出することに。リヨに連れられてきたのは、八重垣神社、恋占いの池だった。ヘブンとの恋がうまくいくよう恋占いに挑むリヨ。錦織（吉沢亮）から恋が上手くいかないよう頼まれたトキは、いい結果が出るように応援しつつ、悪い結果になるよう応援し、てんやわんや。リヨの恋占いの結果はどうなる？
■第45回のあらすじ
トキ（高石あかり）の願いもむなしくリヨ（北香那）は占いの結果に満足し、ヘブン（トミー・バストウ）にランデブーの約束をとりつける。もはや止められるのは錦織（吉沢亮）ただ一人。ヘブンとリヨのランデブーを錦織は陰から見張るのだった。一方、トキは花田旅館でツル（池谷のぶえ）や梶谷（岩崎う大）とランデブーの行く末を話し合う。梶谷の持つ情報を聞いたトキは、リヨのランデブーが成功するのではと次第に不安になる。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
■第41回のあらすじ
ヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）は、知事（佐野史郎）に案内されて月照寺を訪れていた。そこに、知事の娘・リヨ（北香那）が現れる。東京の女学校で英語を学んだリヨは、ヘブンと積極的にコミュニケーションをとり、錦織と知事は蚊帳の外に。数日後、女中仕事に励むトキのもとをリヨが訪ねてくる。「あなたは私のライバルなのかしら？」と問いかけるリヨにトキがだした答えは？
トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）は、リヨ（北香那）にプレゼントされたウグイスを花田旅館でお披露目していた。なかなか「ホーホケキョ」と鳴かないウグイスに違う鳥ではないかと疑いはじめるトキとヘブンだったが、平太（生瀬勝久）の解説でウグイスだと納得する。数日後、ヘブンはリヨに招かれて知事（佐野史郎）の家でディナーをすることに。積極的なリヨの姿勢に知事と錦織（吉沢亮）は恋心に気づく。
■第43回のあらすじ
トキ（高石あかり）のもとに錦織（吉沢亮）が訪ねてくる。錦織は知事（佐野史郎）にリヨ（北香那）がヘブン（トミー・バストウ）と恋仲にならないよう命じられ、そのサポートをトキに頼みに来たのだった。しかし、リヨにもヘブンとの恋の応援を頼まれていたトキは板挟みにあう。錦織とリヨ、どちらを手助けすればいいのか迷うトキ。そこにリヨがヘブンを求め訪ねてくる。
■第44回のあらすじ
リヨ（北香那）をヘブン（トミー・バストウ）から遠ざけるため、トキ（高石あかり）はリヨに付き合って外出することに。リヨに連れられてきたのは、八重垣神社、恋占いの池だった。ヘブンとの恋がうまくいくよう恋占いに挑むリヨ。錦織（吉沢亮）から恋が上手くいかないよう頼まれたトキは、いい結果が出るように応援しつつ、悪い結果になるよう応援し、てんやわんや。リヨの恋占いの結果はどうなる？
■第45回のあらすじ
トキ（高石あかり）の願いもむなしくリヨ（北香那）は占いの結果に満足し、ヘブン（トミー・バストウ）にランデブーの約束をとりつける。もはや止められるのは錦織（吉沢亮）ただ一人。ヘブンとリヨのランデブーを錦織は陰から見張るのだった。一方、トキは花田旅館でツル（池谷のぶえ）や梶谷（岩崎う大）とランデブーの行く末を話し合う。梶谷の持つ情報を聞いたトキは、リヨのランデブーが成功するのではと次第に不安になる。