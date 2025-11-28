µÜÂôÉ¹µû¡Ö¡È·ëº§¡É¤Ï·ÀÌó½ñ¤òÌò½ê¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë·Á¼°Åª¤Ê¤â¤Î¡×ºÇ¿·¼ç±éºî¤Ï15Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÃË½÷¤ÎÊª¸ì
¶áÇ¯¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É&¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¤ä¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù¡¢¡Ø52¥Ø¥ë¥Ä¤Î¥¯¥¸¥é¤¿¤Á¡Ù¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¡£ÉÄ»ú¤¬¡Èº´Æ£¡ÉÆ±»Î¤Î¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤¬¡¢¸òºÝ¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´ß°æ¤æ¤¤Î¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥µ¥Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢É×¤È¤Ê¤ë¥¿¥â¥Ä¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ß°æ¤æ¤¤Î¤µ¤ó¤ÈµÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤ä¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ß°æ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ä·ëº§´Ñ¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¶á´Ñ¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤Î±Ç²è¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£Ìò¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¡×
¡½¡½·ëº§¸å¤Î¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤¬²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£µÜÂô¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤Î´Ø·¸À¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¥µ¥Á¤¬ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Á¤è¤ê¤âÀè¤Ë»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥â¥Ä¤Ï²¿ÅÙ¤â¼õ¸³¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤¤¥¿¥â¥Ä¤Ï¡¢²È¤Ç°é»ù¤ÈÊÙ¶¯¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢°é»ù¤Ã¤Æ¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¤ä¥ß¥ë¥¯¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Ê¤É¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é²È¤Ë¤¤¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¥µ¥Á¤Ï¥¿¥â¥Ä¤¬²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ËÜÅö¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¹ç¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æó¿Í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥µ¥Á¤â»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤¤Î¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¥¿¥â¥Ä¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥Á¤â»Å»ö¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥â¥Ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤«¤é¥µ¥Á¤Î¶ìÏ«¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£Æó¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¥¿¥â¥Ä¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û¼«Ê¬¤Ï¥¿¥â¥Ä¤È»÷¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¡×¤È¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¤³¤ì¤Ïº£¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¨¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡£
¤¤Ã¤È¥¿¥â¥Ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä»×¤¤¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â²ÈÂ²¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µÜÂô¤µ¤ó¤â¥¿¥â¥Ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û¥¹¥È¥ì¥¹¡ÄÎ¯¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸À¤ï¤º¤Ë²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤â¸ý¤Ë½Ð¤»¤ë¿Í¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò´Ö°ã¤¦¤ÈÍ¾·×¤Ë¤³¤¸¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥â¥Ä¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¡Èº£¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î¡û¡û¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Öº£¹¹¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¡©¡×¤ÈµÕ¤Ë¥µ¥Á¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Æó¿Í¤È¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡È¥µ¥Á¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡É¡È¥¿¥â¥Ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¿´¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤¬¸À¤¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ï¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÎ¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤â³è¤«¤·¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ï²¿Ç¯¤«¤Ë°ìÅÙ¡È¤â¤¦ÌµÍý¡ª¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Î¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»×¤¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ã¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³°¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇºÇ¶á¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Î¯¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ß°æ¤æ¤¤Î¤µ¤ó¤È¤Î½é¶¦±é¡ÖÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥µ¥Á¤ò±é¤¸¤¿´ß°æ¤µ¤ó¤È¤ÏËÜºî¤¬½é¶¦±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´°ì½ï¤¹¤ëÁ°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û´ß°æ¤µ¤ó¤Î½Ð±éºî¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÌòÊÁ¤«¤é¤âÈà½÷¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ´ß°æ¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÈà½÷¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÆü¤Ë½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¡¢¿¿Ùõ¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÊý¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´ß°æ¤µ¤ó¤È¤ª¼Çµï¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û¥Æ¥¹¥È¤äËÜÈÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î¤ª¼Çµï¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤È¤³¤È¤ó´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¤ª¼Çµï¤Î¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤È¤Æ¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊý¤À¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ìò¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤ËÆÉ½ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤ÊÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤Î´Ø·¸À¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë1½µ´Ö¤Û¤É¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼¼¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é»¨ÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤È¥Æ¥¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥Á¥å¡¼¥É¤ä¡¢ÂæËÜ¤«¤é¿ô¥·¡¼¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ±é¤¸¤Ê¤¬¤éÌò¤ò¾¯¤·¤º¤Äºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤Î´ü´Ö¤ËºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î¥È¡¼¥ó¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤Î²¹ÅÙ´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£´ß°æ¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤Î´Ø·¸À¤ò¼«Á³¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÆó¿Í¤¬·ö²Þ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹Ç¯°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤¢¤¢¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢±Ç²è¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æó¿Í¤Î»þ´Ö¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û·àÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Î¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤Ë¡¢Å·ÌîÀé¿Ò´ÆÆÄ¤¬ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆó¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢´ß°æ¤µ¤ó¤È¤ª¼Çµï¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï·àÃæ¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤è¤êÆó¿Í¤Î´Ø·¸À¤Î²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¿¥â¥Ä¤¬»×¤¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤â³è¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡È·ëº§¤È¤Ï¡Ä¡©¡É¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÜÂô¤µ¤ó¤Ï¡È·ëº§¡É¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡ÛÁÐÊý¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿·ÀÌó½ñ¤òÌò½ê¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë·Á¼°Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð·Á¼°Åª¤Ê·ÀÌó¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¸½Âå¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÈÂ²¤Î·Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤È¤ªÁê¼ê¤Î´õË¾¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤Ç²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤è¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µÜÂôÉ¹µû¤¬ºÇ¶á»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿±Ç²è¤ò¸ì¤ë
¡½¡½30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤ÉÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡ÛºÇ¶á¤Ï¼ç±é¤ä½ÅÍ×¤ÊÌòÊÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤ÏÀª¤¤¤Ç¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìò¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈºîÉÊ¤Î¼Á¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢´üÂÔ¤ËÉ¬¤º±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¤ë¸Â¤êÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û¡Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É&¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤Î¡ØÊõÅç¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ªÀï¸å¡¢¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ÎË¤«¤Ê»þÂå¤Ë¡¢²Æì¤Ï¤Þ¤ÀÊÆ·³Åý¼£²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¼Â¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·à¾ì¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤Î²Æì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÎÏ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤³¤Î»þÂå¤Ë¸«¤ë¤Ù¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½±Ç²è¤Ï±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤È²È¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Ê¤É¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤È¤Ç¤ÏË×Æþ´¶¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡ÛË×Æþ´¶¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤À¤ÈÉ½¾ð¤ä¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤Êý¤ÎÊÑ²½¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Çµ¤¤Å¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÇÛ¿®¤âÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ñ¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯±Ç²è´Û¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¸½ÃÏ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚµÜÂôÉ¹µû¡Û¥·¥ê¡¼¥º²¿ºîÌÜ¤«¤ÏËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤ò±Ç²è´Û¤Ë´Ñ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¤Û¤ÜËþÀÊ¤ÇºÇÁ°Îó¤·¤«ÀÊ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ¤«¤é¼Ö¤äÁ¥¤Ê¤É¿ì¤¤¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢³«»ÏÁá¡¹¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥í¥Ó¡¼¤Ç¾¯¤·µÙ·Æ¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿·à¾ìÆâ¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Õ¾ÞÃæ¤ÏÆâÍÆ¤¬Æ¬¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸åÆóÅÙ¤È°ìÎóÌÜ¤Ç¤Ï´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¤¤È¤½¤ÎÆü¿´¤ËÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ì¤¤¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¡¢Ãæ±û¤è¤ê¸å¤í¤ÎºÂÀÊ¤òÁá¤á¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
