くら寿司×『ヒロアカ』コラボ本日スタート 描き下ろしグッズが当たるビッくらポンなどキャンペーン実施
回転寿司チェーン「くら寿司」とテレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』のコラボキャンペーンが28日、全国のくら寿司で開始される。
【画像】描き下ろし！グッズになった制服姿のデク、かっちゃん、お茶子、焦凍
『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）は、2014年に堀越耕平氏が週刊少年ジャンプにて連載を開始して以来、コミックスシリーズ世界累計発行部数が1億部を突破した圧倒的な人気を誇る作品。
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』の放送を記念して開催される今回のコラボキャンペーンでは、店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」が楽しめる。当たりが出ると、“緑谷出久”“爆豪勝己”“轟焦凍”などのキャラクターをあしらったラバーアクセサリーや、1年A組のメンバーが全員描かれた缶バッジ、テレビアニメの名シーンが盛り込まれたマグネットシート2枚セットなど、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえる。
さらに、税込2500円の会計（持ち帰りを含む。どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外）ごとにオリジナルグッズが数量限定でプレゼントされるキャンペーンでは、第1弾が28日〜、第2弾が12月12日〜、第3弾が12月26日〜の計3回にわたり、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルやマルチシート、今回限定の描き下ろしビジュアルを使用したアクリルスタンドがプレゼントされる。
■「ビッくらポン！」で当たる！くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズ
実施期間：11月28日（金）〜12月31日（水）※無くなり次第終了
・ラバーアクセサリー＜全6種＞
・缶バッジ＜全21種＞
・マグネットシート2枚セット＜全10種＞
■くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン
【第1弾】クリアファイル
実施期間：11月28日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万人限定
【第2弾】マルチシート（B5サイズ）
実施期間：12月12日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万人限定
【第3弾】アクリルスタンド
実施期間：12月26日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万人限定
