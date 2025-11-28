Image: Amazon

ベルトを変えると気分も変わる。

Apple Watchをお使いのみなさん、どんなベルトにしていますか？ シリコンベルトだったり、メタルベルトだったり、革ベルトなんて人もいるかと思います。

そこでひとつご提案。ミリタリー風のベルトなんていかがでしょう。ちょうどかっこいいベルトがAmazonブラックフライデーに出てるんですよ。

atelierCODEL（コデル）のベルトは、革とナイロンの組み合わせでミリタリー感を演出。品質にこだわって作られており、着け心地と耐久性に優れています。

実は僕、このメーカーさんのベルト2本持ってるんですよね。

Photo: 三浦一紀

ひとつは、ベルトが1本になっているNATOベルト。ハミルトンのカーキフィールド ブロンズに付けています。こちらはベルトの穴部分に革がないタイプ。ナイロンの質感がとてもいいんです。

Photo: 三浦一紀

もうひとつは、HUAWEI Watch GT 6で使っている、セパレートタイプのもの。HUAWEI Watch GT 6は、一般的な22mmのベルトが使えます。

Photo: 三浦一紀

こちらはベルトの穴部分に革があるタイプ。今回ご紹介したものと一緒です。

Photo: 三浦一紀

どちらもナイロンの目が細かくて、しなやかなんです。

Apple Watchは簡単にベルトが替えられるのが特徴のひとつ。いろんなベルトに付け替えて気分を変えるの、いいですよね。ちょっとワイルドな雰囲気にしたいなら、このベルト、ありだと思います。

