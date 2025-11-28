日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3164（+26.0 +0.83%）
ホンダ 1579（+21.5 +1.38%）
三菱ＵＦＪ 2471（+56 +2.32%）
みずほＦＧ 5541（+83 +1.52%）
三井住友ＦＧ 4647（-28 -0.60%）
東京海上 5605（+98 +1.78%）
ＮＴＴ 155（+0.6 +0.39%）
ＫＤＤＩ 2704（+6 +0.22%）
ソフトバンク 225（+2.4 +1.08%）
伊藤忠 9383（+133 +1.44%）
三菱商 3706（+32 +0.87%）
三井物 4177（+46 +1.11%）
武田 4539（+57 +1.27%）
第一三共 3868（+60 +1.58%）
信越化 4626（-18 -0.39%）
日立 4927（-31 -0.63%）
ソニーＧ 4545（-38 -0.83%）
三菱電 4305（+78 +1.85%）
ダイキン 20491（+186 +0.92%）
三菱重 3975（+93 +2.40%）
村田製 3198（-31 -0.96%）
東エレク 31826（-354 -1.10%）
ＨＯＹＡ 23885（+475 +2.03%）
ＪＴ 5899（+16 +0.27%）
セブン＆アイ 2163（+22.5 +1.05%）
ファストリ 57425（+165 +0.29%）
リクルート 8049（+20 +0.25%）
任天堂 13267（+97 +0.74%）
ソフトバンクＧ 16505（-335 -1.99%）
キーエンス（普通株） 54236（+906 +1.70%）
