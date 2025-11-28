日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3164（+26.0　+0.83%）
ホンダ　1579（+21.5　+1.38%）
三菱ＵＦＪ　2471（+56　+2.32%）
みずほＦＧ　5541（+83　+1.52%）
三井住友ＦＧ　4647（-28　-0.60%）
東京海上　5605（+98　+1.78%）
ＮＴＴ　155（+0.6　+0.39%）
ＫＤＤＩ　2704（+6　+0.22%）
ソフトバンク　225（+2.4　+1.08%）
伊藤忠　9383（+133　+1.44%）
三菱商　3706（+32　+0.87%）
三井物　4177（+46　+1.11%）
武田　4539（+57　+1.27%）
第一三共　3868（+60　+1.58%）
信越化　4626（-18　-0.39%）
日立　4927（-31　-0.63%）
ソニーＧ　4545（-38　-0.83%）
三菱電　4305（+78　+1.85%）
ダイキン　20491（+186　+0.92%）
三菱重　3975（+93　+2.40%）
村田製　3198（-31　-0.96%）
東エレク　31826（-354　-1.10%）
ＨＯＹＡ　23885（+475　+2.03%）
ＪＴ　5899（+16　+0.27%）
セブン＆アイ　2163（+22.5　+1.05%）
ファストリ　57425（+165　+0.29%）
リクルート　8049（+20　+0.25%）
任天堂　13267（+97　+0.74%）
ソフトバンクＧ　16505（-335　-1.99%）
キーエンス（普通株）　54236（+906　+1.70%）