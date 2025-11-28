「駆け抜けた１年だった」今田美桜 年末ジャンボイベントで肩まで伸びた髪を垂らしたレアショット

「駆け抜けた１年だった」

年末ジャンボ宝くじの発売初日である11月21日、西銀座チャンスセンター（東京・中央区）では、発売記念イベントが行われ、CMでお馴染みのジャンボきょうだいが登壇した。

サマージャンボイベントと合わせ、半年に一度の恒例イベントとあって、多くの報道陣と見物人が集まったが、中でも大きな声援を集めたのが次女・ミオ役の今田美桜（28）だ。

「今田といえば、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で主人公の朝田のぶを演じ、９月13日に開幕した『東京2025世界陸上』では、アンバサダーとして中継を担当。大晦日の紅白歌合戦の司会も決まっており、まさに、大活躍の１年となりました」（スポーツ紙記者）

ロケバスから降りた今田は、カーキのコートに黒いブーツ。肩まで伸びた髪を垂らしたレアなスタイルで登場。待ち構えたファンに気がつくと、すぐに満面の笑みを浮かべたのだった。

司会者から「今年の漢字は？」と聞かれた今田は、「走」と書き披露。長女・リホ役の吉岡里帆（32）が「そうだよね〜。お疲れさま〜」と発言すると、長男・サトシ役の妻夫木聡（44）や次男・リョウ役の成田凌（32）も、「偉かった」「誇らしい」などと褒め称えた。それに今田は、

「嬉しい。ありがとうございます！ 頑張りました。私も皆さんのニュースとか、作品を観て、元気をもらってました」

と「兄妹」で讃えあっていた。「2025ベストオブジャンボきょうだい」にも選ばれた今田は、

「駆け抜けた１年ではあったので、それを皆さんが観てくれていたことが何よりも嬉しいですね」

と心から喜んでいる様子だった。

イベント終了後、会場を後にする際も、ずっと笑顔だった今田。この勢いで、来年も大活躍を期待したい。