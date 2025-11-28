【本日の見通し】ドル円は方向性を探る動きか



前日の海外市場は、米国市場は感謝祭の休日で小幅な値動きとなった。ドル円は１５６円２０銭台から４０銭台を中心とする狭いレンジでの振幅となった。



今日のドル円は方向性を探る展開が見込まれる。今夜の米国市場は取引が再開されるものの、休暇を取得している市場参加者も多く、目立った方向性が出にくい可能性が高い。１５６円台での振幅が見込まれる。



ユーロ円はロンドン時間にユーロドルが上昇したことを受けて、１８０円台後半から１８１円台前半まで上昇している。今日は１８１円を挟んでの推移となりそうだ。



ポンド円はロンドン時間のポンドドルの上昇を受けて、２０６円台半ばから２０７円２０銭台まで上昇した。その後は軟化しており、２０６円台後半を中心とする推移となりそうだ。



ユーロドルは東京市場でドル買いの動きとなって、１．１５７０台まで下落した反動でロンドン時間に上昇に転じた。１．１６ドル近辺がやや重く、１．１５台後半での推移か。



ポンドドルは東京市場で１．３２１０近辺まで下落した後、ロンドン時間に上昇に転じて１．３２５０台まで戻した。その後は伸び悩みを見せた。今日は１．３２台前半を中心とする動きか。



