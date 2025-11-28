東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.31 高値156.49 安値155.73
157.38 ハイブレイク
156.94 抵抗2
156.62 抵抗1
156.18 ピボット
155.86 支持1
155.42 支持2
155.10 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1596 高値1.1613 安値1.1577
1.1650 ハイブレイク
1.1631 抵抗2
1.1614 抵抗1
1.1595 ピボット
1.1578 支持1
1.1559 支持2
1.1542 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3240 高値1.3269 安値1.3210
1.3328 ハイブレイク
1.3299 抵抗2
1.3269 抵抗1
1.3240 ピボット
1.3210 支持1
1.3181 支持2
1.3151 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8048 高値0.8062 安値0.8026
0.8101 ハイブレイク
0.8081 抵抗2
0.8065 抵抗1
0.8045 ピボット
0.8029 支持1
0.8009 支持2
0.7993 ローブレイク
