東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.31　高値156.49　安値155.73

157.38　ハイブレイク
156.94　抵抗2
156.62　抵抗1
156.18　ピボット
155.86　支持1
155.42　支持2
155.10　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1596　高値1.1613　安値1.1577

1.1650　ハイブレイク
1.1631　抵抗2
1.1614　抵抗1
1.1595　ピボット
1.1578　支持1
1.1559　支持2
1.1542　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3240　高値1.3269　安値1.3210

1.3328　ハイブレイク
1.3299　抵抗2
1.3269　抵抗1
1.3240　ピボット
1.3210　支持1
1.3181　支持2
1.3151　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8048　高値0.8062　安値0.8026

0.8101　ハイブレイク
0.8081　抵抗2
0.8065　抵抗1
0.8045　ピボット
0.8029　支持1
0.8009　支持2
0.7993　ローブレイク