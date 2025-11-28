「黒ばかり買いがち」って人へ！【GU】大人の垢抜け♡「グレーカーディガン」

いつも黒の洋服ばかり買ってしまう……。マンネリを打破するなら、大人っぽさも上品さも備わったグレーのアイテムがおすすめ。今季のトレンドカラーとしても注目されていて、積極的に取り入れたいところ。今回、編集部が見つけたのは、【GU（ジーユー）】のカーディガン。無駄のない洗練されたデザインで、デイリーに使いやすく、これからの季節にヘビロテ必至かも！

チクチクしにくいVネックカーデ

【GU】「パフニットVネックカーディガン」＜ダークグレー＞\2,990（税込）

チクチクしにくい素材で、ストレスフリーに着られそうなカーディガン。深みのあるグレーが大人っぽく、プライベートだけではなくオフィスシーンにもぴったり。ざっくりとしたVネックデザインなので、襟元にデザインのあるインナーとも好相性。ボディラインを拾いにくいリラックスシルエットのため、さり気なく体型カバーも狙えるかも。ポケット付きと、実用性もバッチリです。

コーデのバリエーションが広がるセットアイテム

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」＜グレー＞\2,990（税込・セール価格）

こちらはショート丈カーディガンとVネックベストのセットアイテム。合わせて着るだけで今っぽいレイヤードスタイルが完成するので、秋冬コーデの即戦力になりそう。カーディガンが前後2WAY仕様なのに加えて、ベストも単体で着られるため、1セットあれば幅広いスタイリングが楽しめるはず。カーディガンはゆったりとしたボートネックになっており、女性らしい顔まわりを演出します。ニュアンス感のあるグレーも、大人の垢抜けをサポートしてくれそう。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M