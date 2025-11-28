２８日の主なマーケットイベント ２８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１６：４５ 仏・消費者信頼感指数

１６：４５ 仏・消費支出

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１６：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１９：００ 日・外国為替介入実績

２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）

※日・閣議

※感謝祭の翌日で米国株式・債券市場が短縮取引



○決算発表・新規上場など



決算発表：ラクーンＨＤ<3031>，東和フード<3329>，トリケミカル<4369>



