２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円３１銭前後と前日と比べて１５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円２５銭前後と同２０銭弱のユーロ安・円高だった。



この日は米国が感謝祭の祝日で株式市場や債券市場が休場だったことから、ドル円相場は手掛かり材料難のなか動意に乏しい展開が続いた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加利下げ観測がドルの重荷となっているが、持ち高を傾ける動きは限られ１５６円３０銭台を中心とした狭いレンジで推移した。なお、欧州中央銀行（ＥＣＢ）が公表した１０月会合の議事要旨で、ＥＣＢ当局者が利下げを急いでいないことが分かったもののユーロの反応は限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５９６ドル前後と前日に比べて０．０００１ドル程度のユーロ高・ドル安とほぼ横ばいだった。



出所：MINKABU PRESS