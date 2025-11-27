自覚症状なしでも要注意!? 「大腸がん」の前触れとなる前駆病変について【医師が解説】

がんは突然現れるのではなく、その前段階として「前駆病変」と呼ばれる状態が見られることがあります。大腸がんの場合、その代表例が「大腸ポリープ」です。大腸ポリープの種類によっては将来的にがん化するリスクがあるため注意が必要です。今回は前駆病変や大腸ポリープについて柏木先生に解説していただきました。

監修医師：

柏木 宏幸（池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック 東京豊島院）

2010年埼玉医科大学卒業後、沖縄にて初期臨床研修をおこない、東京女子医科大学病院消化器病センター内科へ入局。女子医科大学病院消化器内科助教となり複数の出向病院で勤務し、2023年4月に池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック開業。日本内科学会総合内科専門医、日本消化器病学会消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、一般社団法人日本病院総合診療医学会認定病院総合診療医、難病指定医。

編集部

前駆病変とはなんですか？

柏木先生

前駆病変とは、ある疾患が発症する前に前兆として見られる異常のことです。簡単に言えば、前触れのことになります。がんの種類によっては前駆病変があり、本格的ながんが発生する前にある特異的な所見が見られることがあります。前駆病変があると、がんの発生リスクが高いと判断されます。

編集部

大腸がんにも前駆病変があるのですか？

柏木先生

はい、最も一般的なものに大腸ポリープが挙げられます。

編集部

大腸ポリープとはなんですか？

柏木先生

ポリープとは大腸の粘膜が突出した組織のことです。簡単に言うと粘膜が隆起してイボのようになった組織のことです。

編集部

大腸ポリープがあると、がんを発症するリスクが高いということですか？

柏木先生

大腸ポリープにはさまざまな種類があるため、一概にポリープがあるからといってがんを発症するリスクが高いとは言えません。そもそもポリープは組織や構造の違いによって分類されますが、そのうち、腫瘍性ポリープと呼ばれるものはがん化する可能性があります。

編集部

腫瘍性ポリープがあるとがんになるのですか？

柏木先生

細かく言うと、腫瘍性ポリープは悪性腫瘍（がん）と良性腫瘍（腺腫）に分類され、悪性腫瘍の場合にはがんと診断されます。一方、良性腫瘍の場合には、現在は良性であってもいずれがん化するリスクがあるとされています。

