後継者育成などの経営課題解決の支援を行うリクルートマネジメントソリューションズ コミュニケーションエンジニアリング部の河島慎氏が、経営者・幹部育成のヒントを伝える連載第1回。今回は、後継者不在の時代における経営・幹部候補育成の勘所についてお届けします。

中小企業の半数超が

後継者不在の「後継者不足の時代」

52.7%

この数字は何を示しているでしょうか？

これは、2024年度の中小企業の後継者不在率を示しており、中小企業の半数超で後継者が不在ということになります（引用：中小企業庁「2025年版『中小企業白書』」）。また、リクルートマネジメントソリューションズの「マネジメントに対する人事担当者と管理職層の意識調査2024年」では、「次世代の経営を担う人材が育っていない」ことが企業組織課題のトップとして挙げられています。

新聞記事やインターネットニュースを見ても、後継者難による廃業、もしくはM＆Aの話題は尽きません。 まさに現在は「後継者不足の時代」 と言えるでしょう。

この課題に対し、企業側は色々な手を打っています。幹部候補者を外部採用したり内部選抜したりしながら、“経営者との個別対話の機会を設ける”“権限委譲〜様々な部署や新規プロジェクトといった難度の高い仕事を任せる”などの様々な育成機会をつくり、真剣に経営人材育成に取り組まれている経営者は多くいます。

一方で、こうした取り組みを行っていても「いまだ経営人材が育っていない」「次の経営幹部を育てる良い方法を考えたい」と多くの悩みや相談をいただくのも事実です。果たして経営人材育成の現場では何が起きているのでしょうか？

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）