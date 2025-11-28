「実質日本が優勝やな」「悔しすぎ」日本がGSで勝利した欧州王者ポルトガルが初優勝！決勝の結末にネット反響「ってことは日本かなり強かった？」【U-17W杯】
カタールで開催されていたU-17ワールドカップは、現地11月27日に決勝が行なわれ、欧州王者ポルトガルが、準々決勝で日本を下したオーストリアと対戦。32分に右サイドを崩し、最後はアニシオ・カバラルが押し込んだゴールで１−０と勝利し、初優勝を飾った。
このポルトガルはグループステージで日本と同居し、１−２で敗れていた。
それだけに、日本のSNS上では、次のような声が上がった。
「ポルトガル優勝！ ...ってことは日本かなり強かった？」
「これは実質日本が優勝やな」
「日本に勝ったチームが優勝とか悔しすぎ〜」
「日本が倒した相手がそのまま世界の頂点まで行くって、ほんま誇れる展開よな ポルトガルも強かったし、これは胸張っていいやつ」
「日本がグループステージで倒した相手が、そのまま２位通過から世界の頂点へ！ なんだか誇らしいし、日本の戦いも改めて評価される展開ですね」
そんな日本を撃破した“伏兵”オーストリアの快進撃もまた見事だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」【U-17W杯】
このポルトガルはグループステージで日本と同居し、１−２で敗れていた。
それだけに、日本のSNS上では、次のような声が上がった。
「これは実質日本が優勝やな」
「日本に勝ったチームが優勝とか悔しすぎ〜」
「日本が倒した相手がそのまま世界の頂点まで行くって、ほんま誇れる展開よな ポルトガルも強かったし、これは胸張っていいやつ」
「日本がグループステージで倒した相手が、そのまま２位通過から世界の頂点へ！ なんだか誇らしいし、日本の戦いも改めて評価される展開ですね」
そんな日本を撃破した“伏兵”オーストリアの快進撃もまた見事だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「世界に衝撃」「日本の選手を殴るかのように…」目を疑う光景。北朝鮮の“異常な行動”を韓国メディアが非難！「強烈なパンチを相手に叩きつけた」【U-17W杯】