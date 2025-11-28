「この大会が世界のサッカーを変える」FIFA要職のヴェンゲルが“史上初”U-17W杯の成功を確信。戦略面のトレンドも指摘
カタールで開催されたU-17ワールドカップは、史上初めて48か国が参加するコンペティションだった。
大会を視察したFIFA（国際サッカー連盟）の国際サッカー開発責任者を務めるアーセン・ヴェンゲル氏は、「世界中の若者がここに集まり、競い合う姿を見るのは、私たち全員にとってサッカーの楽園でした」とコメント。FIFAの公式サイトが伝えている。
「この大会が世界のサッカーを変えると確信しています。なぜこの大会を企画したのか？第一に、すべての連盟にユースの育成に尽力してもらいたいからです。しかし、現状ではそれが実現していません。
この大会が、すべての連盟にユースシステムと教育の発展に向け、さらなる努力を促すと信じています。そしてもう一つの目的は、あらゆる世代に世界レベルでプレーする機会を与えることです」
かつてアーセナルや日本のグランパスで指揮を執った名伯楽は、今大会で多くの国が採用した戦略にも言及する。
「サイドでプレーする選手は皆、非常に俊敏です。サイドに爆発的な選手がいないチームが成功するとは考えられません。特にトランジションでは、彼らは素早くサイドに展開し、ディフェンダーの背後をしっかりと狙うのです。これは、この大会で見られた世界的なトレンドです」
なお、現地11月27日に行なわれた決勝戦では、ポルトガルがオーストリアを１−０で下し、初優勝を果たした。日本はそのポルトガルにグループステージで勝利し、B組を首位で通過したが、準々決勝でオーストリアに敗れ、４強進出は叶わなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジアを席巻、日本と韓国は緊張」驚異の“３試合30得点０失点”！中国の凄まじい快進撃に母国メディアも驚嘆！「圧倒的に強い」「日韓と競うのも夢物語ではない」【U-17アジア杯予選】
大会を視察したFIFA（国際サッカー連盟）の国際サッカー開発責任者を務めるアーセン・ヴェンゲル氏は、「世界中の若者がここに集まり、競い合う姿を見るのは、私たち全員にとってサッカーの楽園でした」とコメント。FIFAの公式サイトが伝えている。
「この大会が世界のサッカーを変えると確信しています。なぜこの大会を企画したのか？第一に、すべての連盟にユースの育成に尽力してもらいたいからです。しかし、現状ではそれが実現していません。
かつてアーセナルや日本のグランパスで指揮を執った名伯楽は、今大会で多くの国が採用した戦略にも言及する。
「サイドでプレーする選手は皆、非常に俊敏です。サイドに爆発的な選手がいないチームが成功するとは考えられません。特にトランジションでは、彼らは素早くサイドに展開し、ディフェンダーの背後をしっかりと狙うのです。これは、この大会で見られた世界的なトレンドです」
なお、現地11月27日に行なわれた決勝戦では、ポルトガルがオーストリアを１−０で下し、初優勝を果たした。日本はそのポルトガルにグループステージで勝利し、B組を首位で通過したが、準々決勝でオーストリアに敗れ、４強進出は叶わなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「アジアを席巻、日本と韓国は緊張」驚異の“３試合30得点０失点”！中国の凄まじい快進撃に母国メディアも驚嘆！「圧倒的に強い」「日韓と競うのも夢物語ではない」【U-17アジア杯予選】