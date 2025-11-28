先日、オリックスのあるコーチとこんな話題になった。「得点を挙げないと勝てないけど、失点をしなければ負けない。どちらが正しいか」。一概に言われやすい「守り勝つ野球」と「打ち勝つ野球」について、考えるきっかけとなった。

引き分けをカウントしない勝率で順位を決めるプロ野球は、1勝142分け（勝率10割）のチームの方が、142勝1敗（勝率・993）のチームより順位が上となる。極論、一度も失点しなければ優勝には大きく近づくことになる（そんなことはまず起こりえないだろうが）。他競技なら、例えば勝ち点（勝利で3、引き分けで1）で順位を競うサッカーは、1勝142分けより142勝1敗の方が当然ながら順位は上。一度も失点しなくても、得点を挙げなければ順位を上げることは難しい。ただ、サッカーにおいては引き分けの勝ち点1が、少しでも上の順位を目指す中で大きな割合を占める。そんな観点で他競技同士を比べてみても、新たな発見があると気付かせられた。

担当するオリックスの岸田監督は就任当初、「守り勝っていく野球になる」と見込んでいた。蓋を開けてみると中川や杉本らの復調、太田や広岡の奮闘もあり、チーム打率はトップのソフトバンクにわずか2厘差の・255。強力投手陣は故障者が相次ぎ、防御率はリーグ4位タイの3・37だった。3位に食い込んだチームを、指揮官も最終的には「打のチーム」と表現。くしくも昨年末、湊球団社長が「3連覇した23年も、守り勝つと思ったら打ち勝ったんで。守り勝つと思っていたら、来年になったら打っているかもしれないですよ」と予言していた通りとなった。果たして、来季は――。就任2年目を迎える岸田オリックスのチームカラーにも注目していきたい。 （記者コラム・阪井 日向）