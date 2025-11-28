35年の時を経て、再び列島各地に増殖中か…″人面魚″を兵庫県＆宮崎県でも発見撮！

日本各地で息づく人面魚

’90年にFRIDAYが報じ、山形から日本中を席巻した″人面魚″ブーム。あれから35年、「幻の魚は今も池にいる」と報じた前回の記事に、「ウチの地元にもいます」と、大きな反響が寄せられた。どうやら人面魚は思った以上に、日本各地でひっそりと、しかし確かに息づいているらしい。記者はその情報の中から、とくに信憑(しんぴょう)性の高い兵庫県と宮崎県に向かった。

まず訪れたのは、日本民俗学の父・柳田國男の出身地で知られる兵庫県福崎町。その著書にちなみ、河童の伝説で知られる辻川山公園の池で、昨年11月、人面魚（写真上）が発見されたという。

「人面魚は３匹いまして、その中の左のヒレのあたりに赤いハートマークまである個体が人気でした。ただ、今年８月からパッタリと姿を見せなくなりまして。今もハートの人面魚は見つかっていませんが、残りの２匹は元気に泳いでおります」（福崎町地域振興課）

次に向かったのは宮崎・霧島連峰の麓(ふもと)に鎮座する狭野(さの)神社（高原町）。その境内の池に人面魚はいるという。

神職の権禰宜(ごんねぎ)・大脇為哉氏が語る。

「卵を産みやすいよう水草を入れたところ、稚魚が増えまして。その中の１匹が白い人面魚なんです。大きさは50〜60cmほど。もともといた白い鯉と黒い鯉の子供だろうと思っています。最初は人面魚とは意識していなかったんですが（笑）」

さらに驚くべきことに、それと似た模様を持つ、30cmほどの「二世」まで泳いでいるというのだ。

「今は２匹の人面魚が池におります。白い人面魚と、よく似た顔つきの子供らしき小さい人面魚です」（前出・大脇氏）

池には30匹ほどの鯉が悠々と泳いでいる。参拝者が池を覗(のぞ)き込み、「たしかに顔に見える」と喜ぶ姿は神社にとって微笑ましい光景だという。

「お参りと一緒に人面魚も可愛がってもらえたら嬉しいですね。ご利益をもらったつもりで喜んでいただければ」（同前）

ＥＣサイト『錦鯉ドットコム』代表で錦鯉の養殖に詳しい古川博史氏によれば、鯉には体色が変化する性質があるという。

「鯉は模様が変化することもあります。水温や水質、餌などの環境変化、ストレスなどで、体色が変わってしまうんです」

つまり兵庫の人面魚が消えたのは、模様が消え、他の鯉と見分けがつかなくなっただけなのかもしれない。となれば一方で、普通の鯉が人面魚に変化する可能性もないわけではないだろう。

平成のブームから35年、人面魚は今、私たちの前に再びその不思議な姿を現し始めている。

『FRIDAY』2025年11月28日・12月5日合併号より