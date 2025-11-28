義母から毎回「手抜き料理ね」心ない言葉に耐え続けた嫁 → 義母が台所を見て『絶句したワケ』

姑に手料理を「手抜き」と毎回けなされる筆者の友人・マサミさん(仮名)。調理師資格を持つ腕前でも認めてもらえずにいたが、義実家で目撃した光景に義母絶句！ まさかの真実が明らかになり、関係が一変した話です。

毎回の嫌味に耐える

マサミさんは義母に会うたびに、

手の込んだ料理を、お土産として持参していました。

若いころに取得した調理師資格を活かし、

手をかけて作る自慢の一品。

それでも義母からは毎回

「手抜き料理ね」と嫌味を言われ続けていたのです。

「私の息子には、もっとちゃんとしたものを食べさせていたわよ」

義母の喜ぶ顔が見たくて、心を込めて作ったのに、

手抜きだと言われるたび、

マサミさんの心は沈んでいきました。

どんなに心を込めて作っても認めてもらえない辛さ。

でも、夫との関係を考えると

言い返すこともできませんでした。

義実家のキッチンから

ある日、夫婦で義実家を訪れました。

マサミさんと義母がお茶を飲んでいると、

キッチンから物音が。

「あら？ 誰かしら？」

義母が首をかしげて覗いてみると……